Bankalar yarışa girdi! Parasını getirene 194 bin lira veriyorlar - Son Dakika
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Bankalar yarışa girdi! Parasını getirene 194 bin lira veriyorlar

Bankalar yarışa girdi! Parasını getirene 194 bin lira veriyorlar
15.06.2026 10:40
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Bankalar mevduat toplamak için faiz oranlarını yükseltirken, yıllık getiri bazı kampanyalarda yüzde 52,5'e kadar çıktı. 1 milyon lirasını yüzde 45 faizle değerlendiren bir yatırımcı 32 günde yaklaşık 32 bin 500 lira, 6 ayda ise yaklaşık 194 bin lira gelir elde edebiliyor. Uzmanlar yatırımcılara faiz oranları için bankalarla pazarlık yapmalarını tavsiye ederken, mevduatların 1 milyon 200 bin liraya kadar olan kısmı devlet güvencesi altında bulunuyor.

Mevduat faizlerinde rekabet hız kesmeden devam ediyor. Yüksek faiz politikasıyla birlikte bankalar yeni müşteri çekmek için faiz oranlarını artırırken, mevduat sahipleri yıllık yüzde 52,5'e varan getiriler elde edebiliyor. Uzmanlar ise yatırımcıların faiz oranları için bankalarla pazarlık yapmasını tavsiye ediyor.

BANKALAR MÜŞTERİ YARIŞINDA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizi yüzde 37 seviyesinde bulunurken, bankaların fonlama maliyetleri yüzde 40'a kadar çıkıyor. Bu durum mevduat faizlerine de yansıyor.

NTV'de yer alan habere göre bankalar, daha fazla mevduat toplayabilmek ve kredi hacimlerini artırabilmek için müşterilere yüksek faiz teklifleri sunuyor. Günlük vadeli hesaplarda faiz oranları yüzde 46'ya, belirli kampanyalarda ise yıllık getiri oranları yüzde 52,5'e kadar ulaşabiliyor.

1 MİLYON LİRANIN GETİRİSİ NE KADAR?

Bankalar tarafından sunulan faiz oranlarına göre 1 milyon lirasını yıllık yüzde 45 faizle değerlendiren bir yatırımcı, 32 günlük vadede yaklaşık 32 bin 500 lira net gelir elde edebiliyor.

Aynı tutarı 3 ay vadeyle değerlendiren yatırımcının kazancı yaklaşık 93 bin 500 liraya ulaşıyor.

1 milyon liralık mevduatını 6 ay vadeyle yıllık yüzde 46 faiz oranından bağlayan bir yatırımcı ise yaklaşık 194 bin lira gelir elde edebiliyor.

UZMANLARDAN PAZARLIK UYARISI

Uzmanlar, mevduat hesabı açmadan önce yatırımcıların birden fazla bankadan teklif almasını öneriyor. Özellikle yüksek tutarlı mevduatlarda banka şubelerinin ilan edilen oranların 1 ila 2 puan üzerinde faiz verebildiğine dikkat çekiliyor. Bu nedenle yatırımcıların faiz oranları konusunda pazarlık yapmasının getiriyi artırabileceği belirtiliyor.

1,2 MİLYON LİRAYA KADAR DEVLET GÜVENCESİ

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) düzenlemeleri kapsamında, Türkiye'de faaliyet gösteren bankaların yurt içi şubelerinde bulunan mevduat hesapları belirli limit dahilinde sigorta kapsamında yer alıyor.

2026 yılı için Türk lirası, döviz ve kıymetli maden cinsinden mevduatların anapara ve faizleri dahil olmak üzere toplam 1 milyon 200 bin liraya kadar olan kısmı devlet güvencesi altında bulunuyor.

YATIRIMCILARIN İLGİSİ DEVAM EDİYOR

Getirisinin vade başında belli olması nedeniyle mevduat hesapları, belirsizlik dönemlerinde yatırımcıların en çok tercih ettiği araçlar arasında yer almayı sürdürüyor. Yüksek faiz ortamının devam etmesiyle birlikte bankalar arasındaki mevduat rekabetinin önümüzdeki dönemde de sürmesi bekleniyor.

Mevduat Hesabı, Ekonomi, Banka, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bankalar yarışa girdi! Parasını getirene 194 bin lira veriyorlar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bankalar yarışa girdi! Parasını getirene 194 bin lira veriyorlar - Son Dakika
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