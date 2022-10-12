Bartın ekonomi haberleri | Amasra kruvaziyer gemilerle 3 bin 358 turist ağırladı - Son Dakika
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Bartın ekonomi haberleri | Amasra kruvaziyer gemilerle 3 bin 358 turist ağırladı

12.10.2022 12:12

Bartın bölgesinden gelen habere göre Amasra kruvaziyer gemilerle 3 bin 358 turist ağırladı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca 120 milyon TL yatırımla kruvaziyer turizmine hazırlanan Amasra Limanının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 'Uluslar Arası Giriş Çıkışlara Açık Daimi Deniz Hudut Kapısı' ilan edilmesiyle birlikte Bartın'ın...

Amasra kruvaziyer gemilerle 3 bin 358 turist ağırladı

BARTIN - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca 120 milyon TL yatırımla kruvaziyer turizmine hazırlanan Amasra Limanının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 'Uluslar Arası Giriş Çıkışlara Açık Daimi Deniz Hudut Kapısı' ilan edilmesiyle birlikte Bartın'ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra 2,5 aylık süreçte kruvaziyer gemilerle 3 bin 358 turist ağırladı.

Rusya'dan demir alan Astoria Grande isimli kruvaziyer 613 yolcusu ve 448 personeli ile Amasra Limanına ulaştı. İlk durağı İstanbul'un ardından sabah saatlerinde Amasra limanına demirleyen kurvaziyerdeki Rus turistler rehberler eşliğinde Amasra ilçesinin tarihi mekanlarını gezdi. Amasra tarihine ışık tutan eserlerin sergilendiği Amasra Müzesi'ni de gezen Rus turistler hediyelik ürünlerin satışa sunulduğu Çekiciler Çarşısında alışveriş yaptılar.

Ruslar Türk lokumuna hayran kaldı

Rus turistlerin Çekiciler Çarşısındaki uğrak duraklarından biri Türk lokumlarının satıldığı dükkanlar oldu. İkramlık lokumları tadan turistler tadına hayran kaldıkları Türk lokumlarından satın alarak Amasra'dan ayrıldılar.

5 seferde 3 bin 358 turist

Amasra Limanı'na 5. kez yanaşan Astoria Grande isimli kruvaziyer ile Amasra'yı ziyaret eden turist sayısı 3 bin 358'e yükseldi. 2022 yılı sonuna kadar 5 kruvaziyerin daha beklendiği Amasra'ya 2023 yılında 27 kruvaziyer seferi daha planlandı. Bu sefer sayılarının turizm acenteleri ile devam eden görüşmeler sonucu artacağı öngörülüyor.

Amasralı esnaflar kruvaziyer turizminden memnun

Türk lokumları satışı yapan esnaflardan Abdurrahman Araz kruvaziyer turizminden oldukça memnun olduklarını ifade ederek, "Çok güzel bir sezonu geride bıraktık. Sezonun don günlerine doğru da artık Rus yolcu gemileri gelmeye başladı. İlçemizde gerçekten büyük bir kalabalığa yol açtı. Buraya geldiklerinde de en çok merak ettikleri şey Türk lokumu. Onlardan biri de bademli sarma lokum. Yeni nesil lokum olarak geçiyor. Böyle devam ederse de Amasra gerçekten çok iyi yerlere gelecektir." dedi.

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Kaynak: İHA

Bartın, turist, Amasra, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bartın ekonomi haberleri | Amasra kruvaziyer gemilerle 3 bin 358 turist ağırladı - Son Dakika

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