BASE 2024'te Genç Kadın Sanatçılar Öne Çıktı

Ekonomi

Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı İpek Ilıcak Kayaalp'in kurduğu "Bir Adım Var Vakfının (BAV) desteklediği 15 genç kadın sanatçının eserleri BASE 2024'te yerini aldı.

Şişli Belediyesi ev sahipliğinde, Bilgili Holding ana mekan sponsorluğunda ve Bilgili Sanat işbirliğiyle düzenlenen BASE 2024, 33 şehirden 40 üniversite mezunu 132 genç sanatçıyı sanatseverlerle buluşturuyor. İstanbul'da 8'nci kez kapılarını açan sergi 1 Aralık'a kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebiliyor.

Resim, fotoğraf, seramik, cam, heykel, video, yeni medya, grafik tasarım, geleneksel Türk sanatları gibi farklı disiplinlerde üretilen yaklaşık 150 eserin yer aldığı BASE 2024'te, Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı İpek Ilıcak Kayaalp tarafından kurulan BAV'ın desteklediği 15 genç kadın sanatçının eserleri yer alıyor.

Bir Adım Var Vakfı, 2021'den bu yana BASE'e destek veriyor

BASE'e ilk kez 2021'de "kadın" temasıyla 4 genç kadının eserlerini destekleyerek katılan Bir Adım Var Vakfı, bu yıl "Sanat Ne Yapar?" temasında, İstanbul başta olmak üzere İzmir'den Batman'a kadar farklı şehirlerdeki öğrencilere desteğini sürdürdü.

2020'de başarılı genç kadın öğrencileri eğitim hayatları sırasında burslarla desteklemek, hayal ettikleri gelecek için doğru adımları atmaları konusunda onları teşvik etmek, doğru yönlendirmeler yapmak, meslek ve kariyer seçimlerinde rehberlik etmek amacıyla kurulan BAV, kurulduğu yıldan bu yana 119 öğrencinin eğitim ve kişisel gelişimine destek oldu.

Vakfın, genç kadınların akademi, bilim & teknoloji, girişimcilik, sanat ve spor branşlarından herhangi birinde yurt dışında katılacakları eğitim, staj, yarışma, kongre, sergi gibi alanlarda uzun dönem uluslararası öğrenme hareketliliklerini desteklediği bir program da bulunuyor.

Öte yandan, BAV bursiyer ve mezunu olan genç kadınlar Bir Adımla Dünyaya Genç Kadınların Uluslararası Hareketliliğini Destekleme Fonundan yararlanabiliyor.

Bir diğer program ise yetkinlik bazlı uzman programları olarak öne çıkıyor. Alanında uzman kişilerce Vakıftaki genç kadınların ihtiyaç ve taleplerine göre uzmanlarla programlar düzenleniyor.

"Aldığım eğitimlerle yeni insanlarla tanıştım ve yeni şeyler öğrendim"

AA muhabirine açıklamalarda bulunan, Bir Adım Var Vakfı bursiyerlerinden, Bahçeşehir Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü son sınıf öğrencisi Deniz Ada Depecik, çocukluğundan beri çizmeyi ve hikaye anlatmayı sevdiğini belirtti.

BASE sergisinde yer alıp, katılabilmenin hem animasyon alanında hem genel olarak kendi alanında, hem de klasik sanat görünürlüğünü arttırdığını vurgulan Depecik, sergide yer almanın en büyük hayallerinden biri olduğunu aktardı.

Bir Adım Var Vakfının, dört yıl boyunca hep yanlarında durduğuna değinen Depecik, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bir sorunumuz olduğunda bizimle ilgilendiler. Onların verdiği yardım sayesinde sadece okula gitmekle kalmayıp kendimi tiyatro, farklı eğitimler, farklı malzemeler gibi ekstra şeylere zaman ayırıp ve onlara para harcayabilme imkanı buldum ve bu şekilde kendimi geliştirebildim. Aynı zamanda BASE sergisi gibi bazı eğitimlerle yeni insanlarla tanıştım ve yeni şeyler öğrendim."

Bir Adım Var Vakfı bursiyerlerinden, İstanbul Medipol Üniversitesi Reklamcılık Bölümü 2. sınıf öğrencisi Zehra Öztürk, 6 senedir amatör olarak piyano çaldığını ifade etti.

Karşılaştığı en büyük zorluğun aslında hep kendi içimde olduğunun altını çizen Öztürk, "Piyanoya dair herhangi bir akademik ve nota bilgim yok. O yüzden bunu bir zayıflık olarak düşünerek bu yola başvurdum. Fakat daha sonrasında bunun bir zayıflık değil, ayrıcalık olduğunun farkına vardım ve o noktadan sonra bir şeyler değişti. Ulusal ve uluslararası piyano yarışmalarına katıldım ve kendi bestelerimle aldığım ödüller beni bu farkındalığa itti." diye konuştu.

Öztürk, Bir Adım Var Vakfının, sadece sanat ve müzik alanında değil, aynı zamanda bilim teknoloji, girişimcilik gibi her alanda her zaman kendilerinin yanında olmayı hedefleyen bir kuruluş olduğunu söyledi.

Öztürk, "Bazen gerçekten de hayallerimizle aramızda sadece bir adım olabiliyor. O yüzden vakıfta ben ve diğer arkadaşlarım bu eksikliği tamamlamaya çalışıyoruz. Yurt dışındaki programlarımız, 'Bir Adım Var Dünyaya', 'Bir Koçum Var' programı, 'Mentorluk programı', 'Yetken programımız' gibi her alanda bizim yanımızda olmayı amaçlayan bir yapı. Hayallerimizle aramızda kalan o bir adıma bizi iten, içinde olmaktan çok mutlu olduğum bir kuruluş diyebilirim." değerlendirmesinde bulundu.