Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e taleplerini iletti - Son Dakika
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Ekonomi

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e taleplerini iletti

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek\'e taleplerini iletti

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e Elazığ iş dünyasının talep ve beklentilerini iletti. Alan, ayrıca Elazığ'ın problemlerini de aktardı ve depremden etkilenen yatırımcıların finansmana erişiminde kolaylık sağlanması gerektiğini belirtti. Ayrıca, savunma sanayi yatırımlarının acilen başlatılması ve lojistik merkez kurulması taleplerinde bulundu.

09.03.2024 16:52  Güncelleme: 17:10
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Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, Elazığ iş dünyasının talep ve beklentilerini Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e iletti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılımlarıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanlığı İkiz Kuleler toplantı salonunda gerçekleştirilen oda ve borsa istişare toplantısında söz alan Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, iş dünyası ve yatırımcıların sorunları yanında, Elazığ'ın problemlerini de aktardı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve davetlilerin katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda konuşan Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten iş dünyası ve Elazığ adına taleplerde bulundu. Başkan Alan, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'e Elazığ'ın 6 Şubat depremi öncesi 24 Ocak 2020'de 6,8'lik ciddi bir deprem yaşadığını ve 39 canını yitirdiğini aktararak, "6 Şubat depremlerini tüm yıkıcılığıyla yaşayan Elazığ, her ne kadar deprem yaşayan 11 il arasında yer alsa da 10 ilde uygulanan bazı muafiyetler ve haklardan faydalandırılmadı. İki büyük depremi yaşayan ve önemli maddi ve manevi kayıplar veren Elazığ'da, hayatın normale dönmesi ve şehirde üretim ve istihdamın artarak ekonomik kayıpların telafi edilmesi amacıyla esnaf ve yatırımcılarımızın finansmana rahatlıkla ve cazip şartlarda erişiminde birtakım imkanların sunulması gerekiyor. Bu amaçla depremden etkilenen yatırımcılarımız, herhangi bir şarta bağlanmadan düşük faizli kredilerle desteklenmeli ve konuda ilimiz ekonomisine yeni bir can suyu imkanı sunulmalıdır" dedi.

"Savunma sanayi yatırımları acilen başlatılmalı"

6 Şubat depremlerinin yıldönümünde deprem yaşayan illeri ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kahramanmaraş'ta yaptığı konuşmada, savunma sanayi yatırımlarını deprem bölgesindeki şehirlerde yoğunlaştıracak yeni bir istihdam atağı projesi başlattıkları müjdesini hatırlatan Başkan Alan, "Bu konuda yapılan açıklamalarda Savunma Sanayi şirketlerinden olan TÜYAR, Elazığ'a ileri teknoloji çip paketleme, STM firması ise duvar arkası radar üretim tesislerini kuracakları ifade edilmişti. Yine bu kapsamda Türkiye'nin önde gelen yazılım şirketi HAVELSAN, Elazığ'da yazılım kampüsleri oluşturacaktı. Bu konuda başta Kahramanmaraş olmak üzere diğer deprem illerinde savunma sanayi yatımları alanında adım atılarak çalışmalar başlatılmışken, Elazığ'da herhangi bir çalışma henüz başlatılmamıştır. Sayın Bakanımızın bu konuyla ilgili yetkililerle görüşmeler yapıp talimat vererek süreci hızlandırmasını bekliyoruz. Rabbim böylesi bir felaketi yaşatmasın ama yaşandığı takdirde bu bölgeye an yakın şehir Elazığ olarak, yardıma koşacak ilk komşu il konumundayız. Olası bu depremin olumsuzluklarının kısa sürede giderilmesi amacıyla, ilimizin ekonomik anlamda güçlü olmasıyla birlikte, özellikle ihtiyaç duyulan malzemelerin etkin bir organizasyon aracılığıyla kısa sürede afet bölgelerine ulaştırılması için lojistik bir merkeze ivedilikle ihtiyaç duyulmaktadır. Odamız öncülüğünde Valilik, Belediye ve diğer paydaşlarımızla birlikte ilgili bakanlıkların desteğiyle Elazığ'a Lojistik Merkez yapılması konusunda Bakanımızın desteklerini talep ediyoruz" dedi.

Başkan Alan'ın taleplerini dinleyen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kendi Bakanlığını ilgilendiren konularda adım atacaklarını, diğer Bakanlıklarla ilgili talepler konusunda ise kaynak aktarımı başta olmak üzere gerekli destekleri vereceklerini ifade etti. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Mehmet Şimşek, Elazığ, Deprem, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e taleplerini iletti - Son Dakika

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