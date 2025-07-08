Başkan Kasapoğlu: "Sürdürülebilir kalkınma, güçlü bir üretim ekonomisiyle mümkündür"

Denizli Sanayi Odası (DSO) Meclisi 2025 Yılı Temmuz Ayı Olağan Toplantısı'nda konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, "Refahın artması, istihdamın sağlanması ve sürdürülebilir kalkınma ancak ve ancak güçlü bir üretim ekonomisiyle mümkündür. Ülke ekonomisinin geleceği için ekonominin ve üretimin öncelikli gündem olması gerekiyor." dedi.

Denizli Sanayi Odası Meclisi 2025 Yılı Temmuz Ayı Olağan Toplantısı, Odamız Müjdat Keçeci Meclis Salonu'nda yapıldı. Meclis Başkanı İ. Okan Konyalıoğlu'nun oturumu açmasıyla başlayan toplantıda, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde arama-tarama faaliyetleri sırasında şehit düşen askerlerimiz için saygı duruşunda bulunuldu.

Meclis'in gündeminde; son bir ayda gerçekleştirilen faaliyetler, genel ekonomik görünüm ve sanayinin karşı karşıya olduğu güncel sorunlar yer aldı. DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu yaptığı konuşmada, Türkiye ve dünya gündemi, Haziran ayı ihracat rakamları ve Denizli ihracatı, PMI Endeksleri, enflasyon verileri, konkordato kararları, karşılıksız çekler, istihdam ve işsizlik rakamları gibi önemli başlıklara değindi.

"Sanayici, ekonomi politikasının bedelini ödemeye devam ediyor"

Türkiye ekonomisinde artan endişelere, rekabet gücü kaybına ve enflasyon baskısının sanayiye yansımalarına dikkat çeken Başkan Kasapoğlu, "Yaşadığımız ekonomik sıkıntılar artarak devam ediyor. Türkiye'nin uyguladığı ekonomi politikasının bedelini sanayicimiz ödemeye devam ediyor. Firmalarımızın finansman kaynaklarına ulaşmakta yaşadığı zorluklar, zaten daralan piyasalarda işlerimizi daha da zorlaştırıyor. Bu ekonomik politikaların olumsuz etkileri en çok Türk sanayisini vuruyor. İhracat rakamlarımızda da durum farklı değil. İhracatımız nicelik olarak artsa da fiyat tutturmakta zorlanıyoruz. Pazarlarımızı kaybetmemek adına, kar marjlarımızdan feragat ederek sipariş almaya ve çarklarımızı döndürmeye çalışıyoruz. Sanayimiz hem istihdam hem de sermaye anlamında rekabet gücünü yitiriyor. İstihdam tarafına baktığımızda işsizlik rakamları geriliyor gibi görünse de alt kırılımlarda önemli veriler var." dedi.

"Ekonomi ve üretim önceliğimiz olmalı"

Sanayicinin yaşadığı finansmana erişim sorunlarına değinen Başkan Kasapoğlu, "Finansmana erişimde yaşanan sıkıntılar, iş dünyasının en büyük sorunlarından biri. Yüksek faiz oranları firmalarımızı darboğaza sokuyor. Artan maliyetler, girdi fiyatlarındaki yükseliş ve kur dalgalanmaları, üretim maliyetlerimizi sürekli yukarı çekiyor. Bu durum, hem iç piyasada tüketicinin alım gücünü düşürüyor hem de ihracatçımızın uluslararası pazarlarda rekabet etmesini zorlaştırıyor. Önümüzü göremediğimiz bir ortamda, orta ve uzun vadeli planlamalar yapmak neredeyse imkansız hale geliyor. Ülke ekonomisinin geleceği için ekonominin ve üretimin öncelikli gündem olması gerekiyor. Üretimi ve refah seviyesini artırmaya odaklanmamız gerekiyor. Siyasetin gölgesinde kalan ekonomi, maalesef hak ettiği değeri bulamıyor ve bu da biz sanayicilerin yükünü katbekat artırıyor. Oysa refahın artması, istihdamın sağlanması ve sürdürülebilir kalkınma ancak ve ancak güçlü bir üretim ekonomisiyle mümkündür." dedi.

"Yeni iş birlikleri ile çözüm yolları bulmaya devam ediyoruz"

DSO olarak sorunlara çözüm bulmaya çalıştıklarını ve mevcut krizin aşılacağına inandıklarını belirten Başkan Kasapoğlu, "Ekonomik fırtınada direnmeye çalışan sanayiciler olarak, ülkemizin üretimine ve istihdamına katkı sağlamak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam ediyoruz. Denizli Sanayi Odası olarak sanayicilerimizin sesi olmaya ve çözüm odaklı projeler üretmeye devam ediyoruz" ifadelerine yer verdi. Denizli Büyükşehir Belediyesi ile geçtiğimiz hafta 'Sanayi Yönetişim Masası' iş birliği protokolünü imzaladıklarını dile getiren Başkan Kasapoğlu, "Sanayicimizin taleplerini duymak, sorunlarını iletmek ve çözmek ve gelişimine katkıda bulunmak bizim öncelikli görevimiz. Bu protokol sayesinde, bilgi akışını daha sağlıklı bir zemine oturtarak, sanayicilerimizin öneri ve şikayetlerini daha etkin bir şekilde çözüme ulaştıracağız." diye konuştu. Denizli'de güçlü bir diyalog mekanizmasıyla süreçlerin hızlandırılacağının altını çizen Kasapoğlu, protokolle birlikte sektörel ihtiyaçlara yönelik yuvarlak masa toplantıları düzenlenerek çözüm önerileri geliştirileceğini, çevresel sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği konularında sektör bazlı çözümler üretileceğini, sanayi çalıştaylarıyla sektörlerin destekleneceğini ve şehrin turizm potansiyelini yükseltecek, afetlere hazırlığı güçlendirecek ortak projelere imza atılacağını dile getirdi.

Gıda sektöründeki güncel gelişmeler konuşuldu

Konuşmanın ardından DSO Meclis Üyesi Şükrü Altuntaş, gıda sektöründeki güncel gelişmeler hakkında hazırladığı sunumu meclis üyeleri ile paylaştı. Çiftçiden üreticiye kadar tüm tedarik zinciri sürecini kapsamlı bir şekilde ele alan Altuntaş, gıda sektörünün ihracat potansiyeli ve mevcut durumu hakkında bilgi verdi. Sektörün geleceğini etkileyecek stratejik konulara da değinen Altuntaş, gıda güvenliği, sürdürülebilirlik ve dijitalleşme gibi konulara dikkat çekti. İklim değişikliği ve çevresel faktörlerin tarım ve gıda üzerindeki etkilerini vurgulayan Altuntaş, sürdürülebilir üretim modelleri üzerine görüşlerini aktardı.

Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından toplantı, dilek ve temennilerin aktarılmasıyla sona erdi. - DENİZLİ