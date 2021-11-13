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Başkan Mustafa Destici'den asgari ücret önerisi: En az 4 bin TL olmalıdır - Son Dakika

Başkan Mustafa Destici'den asgari ücret önerisi: En az 4 bin TL olmalıdır

13.11.2021 12:44
Başkan Mustafa Destici'den asgari ücret önerisi: En az 4 bin TL olmalıdır

Asgari ücretin belirlenmesine az bir zaman kala siyasi parti liderlerinden rakam önerileri gelmeye başladı. Son olarak Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, asgari ücretin asgari ücretin en az 4 bin TL olması gerektiğini belirterek "Asgari ücretlimizin geliri, alım gücü enflasyon karşısında erimemelidir" dedi.

Türkiye'nin bir numaralı gündem maddesi asgari ücrete yapılacak zam... Konuyla ilgili siyasi partilerden farklı rakam önerileri gelmeye devam ediyor. Konuyla ilgili son değerlendirme Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'den geldi. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Destici, asgari ücretin en az 4 bin TL olması gerektiğini ifade etti.

ENSLASYON VURGUSU YAPTI

Destici, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Asgari ücret %40'ın üzerinde artırılarak en az 4 bin TL olmalıdır. Asgari ücret, 2022 yılından itibaren de 6 ayda bir tespit edilerek, asgari ücretlimizin geliri, alım gücü enflasyon karşısında erimemelidir" dedi.

İşte BBP lideri Destici'nin o paylaşımı;

YÜZDE 25-30 ARASI ZAM BEKLENİYOR

Geçtiğimiz yıllarda enflasyona göre belirlenen asgari ücretin bu yıl da aynı şekilde hesaplanması bekleniyor. Merkez Bankası anketine göre, yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 19,31 oldu. Bu rakamdan yola çıkılırsa şimdiye kadar işleyen formül ile asgari ücret artışı enflasyonun 6-7 puan üzerinde olacağını ön görülebilir. Bu da asgari ücret artışının en az yüzde 25 civarında olacağını gösteriyor. Artış oranı yüzde 25-30 arasında olabilir.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Yüzde 25'lik zamma göre, 2022 yılında brüt asgari ücretin 4.471 TL'ye net asgari ücret ise 3.532 TL'ye çıkması bekleniyor. Yüzde 30'luk zamma göre ise brüt asgari ücretin 4.650 TL'ye, net asgari ücretin ise 3.673 liraya çıkması bekleniyor. Burada küçük artış ve inişlerle bakıldığında net asgari ücretin 3.500 ile 3.750 TL arasında olacağı tahmin ediliyor

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

İş sözleşmesi ile çalışan ve bu kanun kapsamında olsun olmasın her türlü işçinin ekonomik ve sosyal durumlarının düzenlenmesi amacı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca Asgari Ücret Tespit Komisyonu aracılığı ile tüm iş kollarını kapsayacak şekilde belirlenir.

İlk toplantıya 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu katılacak. Komisyonda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) temsil ediyor.

Görüşmelerde ilk toplantı Bakanlık'ta yapılıyor. İşçi ve işveren taraflarının ev sahipliğinde yapılan iki toplantının ardından dördüncü ve son toplantı yine Bakanlık'ın ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor.

Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Başkan Mustafa Destici'den asgari ücret önerisi: En az 4 bin TL olmalıdır - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Başkan Mustafa Destici'den asgari ücret önerisi: En az 4 bin TL olmalıdır - Son Dakika
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