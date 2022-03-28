Başkan Özlü "OSB'lerde seçici davranıyoruz" - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Özlü "OSB'lerde seçici davranıyoruz"

28.03.2022 16:01
Başkan Özlü "OSB'lerde seçici davranıyoruz"

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Organize Sanayi Bölgelerinin küçük yüzölçümlü şehirler için sosyo-ekonomik açıdan büyük önem taşıdığını ifade ederek OSB'ler ile eğitimin eşzamanlı gelişmesi gerektiğinin altını çizdi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Organize Sanayi Bölgelerinin küçük yüzölçümlü şehirler için sosyo-ekonomik açıdan büyük önem taşıdığını ifade ederek OSB'ler ile eğitimin eşzamanlı gelişmesi gerektiğinin altını çizdi.

Başkan Faruk Özlü, kentin geniş arazilerinin olmadığını ve olan arazileri verimli bir şekilde kullanmanın önemine dikkat çekerek, Organize Sanayi Bölgelerine gelecek sanayi kollarında seçici davrandıklarını ifade etti. Düzce'de aktif olarak 3 OSB'nin bulunduğunu ve iki OSB'nin de genişletilmesi için çalışmalar yaptıklarını kaydeden Özlü, " Çilimli'de yer alacak olan yeşil OSB için ilk kazma 1 Nisan'da vurulacak. İlk OSB'yi 340 hektara büyütüyoruz" dedi.

"OSB'lerde teknik kolejler kurulmalı"

Her OSB'de bir teknik kolej adı altında mesleki teknik eğitim lisesinin kurulması ve çıraklık eğitim merkezi gibi isimlerin kullanılmaması gerektiğini vurgulayan Faruk Özlü, "Teknik kolej demek çok daha iyi. OSB'lerde kurulacak teknik liselere teknik kolej demeli. Okulu OSB yönetiyor. Öğrenciler bir yılda İngilizce konuşuyorlar. Türkiye'de bunların sayısının artması lazım. Her kurulacak OSB içinde teknik kolej olmalı. Kimya OSB ise orada ağırlıklı dersler fen bilimleri alanında olmalı" ifadelerini kullandı.

"Büyük yatırımlar şehri değiştiriyoruz"

Düzce'nin demografik yapısının büyük zenginlik arz ettiği, ekonomik ve kültürel anlamda büyük atılımların yanı sıra şehre katkı sağlayacak projelere imza attıklarını belirten Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, "Düzce'de demografik zenginlik var. Her ilden vatandaşımız bulunuyor. Bunu vurgulamak adına 81 ilden gelecek taşlarla anıt eser yapacağız. Öte yandan şehrimizde içme suyu altyapısı değişiyor. Yüzde 50 su kaçağı var. Şehir şebekesi arıtması yenileniyor. Arıtmayı yeniliyoruz. Bunlar büyük yatırımlar ve şehrimizin hem gelişmesini hem de yaşadığı sorunları sona erdirecek" diye konuştu. - DÜZCE

YORUMLAR
500
Düzce Belediyesi toplu taşıma araçlarına mazot desteği vereceğini açıkladı Düzce Belediyesi toplu taşıma araçlarına mazot desteği vereceğini açıkladı Düzce'de halk ekmek satış noktaları oluşturuluyor Düzce'de halk ekmek satış noktaları oluşturuluyor

Faruk Özlü, Çilimli, Düzce, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Özlü 'OSB'lerde seçici davranıyoruz' - Son Dakika


Son Dakika
16:53 Adam, alacak verecek meselesi yüzünden karısının gözü önünde öldürüldü
16:48 Avrupalılar, Ukraynalılara gösterdikleri hassasiyeti Suriyelilere gösteremediler!
16:40 Orta Doğu'dan gelen savaşçılar Ukrayna'ya ulaştı! Kamyonetlerin üzerinde yazılan "Z" harfi dikkat çekti
16:29 Zelenski'den yarın sabah Türkiye'de başlayacak müzakere öncesi anayasa değişikliği mesajı!
16:28 Ukraynalı kick boksçu Maksym Kagal Rusya ordusu ile yaşanan çatışmada hayatını kaybetti
16:00 DEVA Partisi'nde istifa depremi! İzmir İl Örgütü'nden ayrılan 38 kişi AK Parti'ye üye oldu
15:46 Bayram öncesinde emeklilerin gözü ikramiye zammında! İşte konuşulan rakamlar
15:40 6 parti lideri, yol haritasını belirledi! Cumhurbaşkanlığı seçimini ilk turda kazanmak istiyorlar
15:33 Annesini öldürüp başında sela okumuştu, ifadesi kan dondurdu: O benim annem değil, o Deccal
15:27 Acı haberi canlı yayında aldı! Hakan Ural'ın dayısı Cahit Çubukçu yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2022 17:02:53. #1.12#
SON DAKİKA: Başkan Özlü "OSB'lerde seçici davranıyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement