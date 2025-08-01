Başkan Öztürk: "Kurumlar arası işbirliği sinerjiye dönüşüyor"

Konya Ticaret Odası (KTO) Temmuz Ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya konuk olan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Şehrimizde birlik beraberliğin, koordinasyonun, istişarenin en yüksek olduğu bir dönem yaşıyoruz" dedi. KTO Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk de Konya'nın şehirleşme konusunda örnek gösterilebilecek bir başarı hikayesine imza attığını söyledi.

Temmuz Ayı Meclis Toplantısı KTO Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıya konuk olarak katılan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay başta yeni raylı sistem projeleri olmak üzere Konya'da yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

"Konya, dünyada bir markadır"

KTO Meclis Başkanı Ahmet Arıcı'nın açtığı toplantıda KTO Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk bir konuşma yaptı. Meclis Toplantısı'na katılımlarından dolayı Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a teşekkür eden Başkan Öztürk, "Başkanımızın liderliğinde Konya Büyükşehir Belediyemiz, şehrimizin tarihi kimliğine ve kültürel mirasına yakışan çalışmalar yürütmekte; Konya'nın sadece Türkiye'de değil, dünyada da saygın bir marka şehir haline gelmesine öncülük etmektedir. Bu vizyoner anlayış, Konya'nın kadim bir medeniyetin taşıyıcısı olma özelliğini, modern şehircilik ilkeleriyle birleştirmektedir" dedi.

"Şehircilikte başarı hikayesi yazıyoruz"

Başkan Öztürk, Konya'nın şehirleşme konusundaki başarılı adımlarına dikkat çekti. Tüm dünyada artan nüfusun şehir hayatında bazı sorunları beraberinde getirdiğini dile getiren Başkan Öztürk, "Konya ise bu alanda örnek gösterilebilecek bir başarı hikayesine imza atmaktadır. Ticari ve sanayi gelişmişliğini dengeli kentleşme politikalarıyla destekleyen Konya, şehircilik alanındaki yaklaşımıyla da dikkat çekmektedir. Bu kapsamda, titizlikle yürütülen Stadyum - Şehir Hastanesi Tramvay Hattı Projesi ve Konyaray Banliyö Hattı Projesi, şehrimizin ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik atılmış stratejik adımlardır. Bu projeler, hem kent içi yaşam kalitesini yükseltmekte hem de ticaretin ve üretimin lojistik kapasitesini artırmaktadır. Konya Büyükşehir Belediyemiz, sadece fiziki dönüşümle sınırlı kalmayıp sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınma alanlarında da kapsamlı çalışmalar gerçekleştirmektedir. Bu çok yönlü yaklaşım, şehrimizin her anlamda gelişmesine önemli katkılar sağlamaktadır" ifadelerini kullandı.

"Kurumlar arası işbirliği sinerjiye dönüşüyor"

Konya'daki birlik ve beraberliğe dikkat çeken Öztürk, bu durumun şehir adına berekete dönüştüğünü söyledi. Bu konuda Konya Ticaret Odası'nın Konya Büyükşehir Belediyesi'yle yaptığı işbirliklerini örnek gösteren Öztürk şunları kaydetti: "Odamızın, Konya ekonomisini güçlendirmeye yönelik hayata geçirdiği projelerde ve kazandırdığı yatırımlarda, Büyükşehir Belediyemizin destek ve işbirliği en önemli güç kaynaklarımızdan biri olmuştur. Bu iş birliği, Konya'nın kamu ve özel sektör birlikteliğiyle ortaya koyduğu sinerjinin en güzel örneklerinden biridir. Konya'nın sahip olduğu bu güçlü birlik ruhu; ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda ortaya koyduğu başarıların temelinde yer almakta, şehrimizin küresel ölçekte daha da etkin bir konuma ulaşmasına zemin hazırlamaktadır. Bu ortak irade ve iş birliğiyle Konya'yı daha güçlü yarınlara taşımak için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz. Başkanımız, bugüne kadar olduğu gibi bugün de iş dünyamızla sürekli istişare içinde olmuş; öneri, talep ve görüşlerimize büyük önem göstermiştir. Kendilerine bu yapıcı ve samimi yaklaşımları için bir kez daha teşekkür ediyor, meclis toplantımıza katılımları dolayısıyla şükranlarımı sunuyorum."

"Konya Ticaret Odası şehir ekonomisinin lokomotifi"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da, Konya iş dünyasıyla belli periyotlarda bir araya geldiklerini belirtti. Bu kapsamda KTO'da olmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Altay, "Ticaret Odamız kurulduğu günden itibaren şehrimizin ve ekonomimizin lokomotifi. Her seferinde ifade ediyoruz; şehrin sadece parklarını, yollarını yapmak yetmez, şehrin ekonomisi canlı değilse insanlar o şehirde yaşamazlar. Dolayısıyla Konya Ticaret Odası'nın ekonomimize çok büyük katkısı var. Bunun yanında; KTO Karatay Üniversitemiz şehrimizin eğitim hayatına büyük katkılar sunuyor. Yine KOSAM gibi markalar, şehrimize yeni projeksiyonlar sunuyor. Bu anlamda Konya Ticaret Odamıza teşekkür ediyorum" dedi.

"Birlik ve beraberlik vurgusu"

Altay, Konya'da son dönemde kurumlar arasında yaşanan birlik ve beraberliğin önemine değinerek, "Son dönemde şehrimizde birlik beraberliğin, koordinasyonun, istişarenin en yüksek olduğu günler yaşıyoruz. Hem merkezi hükümetimiz hem yerel yönetimler hem siyasiler partiler olarak bu şehre neler kazandırabiliriz diye yoğun bir gayret içerisindeyiz. Bir taraftan da Konya'nın ticaretinin, sanayisinin gelişmesi için iş alemimizi temsil eden kurumlarla işbirliği yapmaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

Konya'da yürütülen projelerle ilgili detaylı sunum yapan Altay, ulaşımdan şehirleşmeye, kültür sanattan turizme kadar pek çok alanda önemli projeler yürütüldüğünü söyledi. Konya'nın turizm gelirlerini artırmak için pek çok projeyi hayata geçirdikleri vurgulayan Altay, "Bu dönemde üzerinde en çok çalıştığımız konulardan biri de turizm. Konya'ya gelen gideni artırmaya çalışıyoruz. Ticaret Odası üyelerimizi de turizme yatırım yapmayı tavsiye ediyoruz. Çünkü son dönemde yaptığımız şehir tanıtımları ve şehrin genelinde oluşan ortam, turizm gelirlerinin artacağını gösteriyor" diye konuştu.

Su sorununa dikkat çekti

İklim krizinin etkilerine de ayrı bir başlık açan Altay, bu krizin giderek derinleştiğini ve su sorununun ciddi bir boyuta ulaştığını söyledi. Konya Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere Konya'nın su ihtiyacını gidermek adına diğer kurumlarla birlikte büyük bir gayret gösterdiklerini ancak bu soruna karşı el birliğinin şart olduğunu vurgulayan Başkan Altay, "Büyük bir su problemimiz var. Kuyularda ciddi bir çekilme var. Su meselesi ve iklim değişikliği krizi, düşündüğümüzden çok daha hızlı geliyor. Biz su teminiyle ilgili çalışmalar yapıyoruz ancak her damla suyu tasarruf etmek zorundayız. Su sorunu hepimize çok ciddi bir şekilde yansıyacak. Bu yaz zor geçti. Gelecek yaz daha zor geçecek gibi görünüyor. İnşallah önümüzdeki kış bereketli bir dönem yaşarız ve barajlarımız istediğimiz noktaya gelir" açıklamasında bulundu. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay konuşmasının ardından KTO Meclis Üyelerinin sorularını cevaplandırdı. - KONYA