Başkan Sadıkoğlu: "6 puanlık sigorta prim teşviki ve asgari ücret desteği devam etmeli"

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, 31 Aralık 2021 tarihinde son bulan 6 puanlık sigorta işveren prim teşvikinin ve asgari ücret desteğinin işletmelere destek olmak, üretim ve istihdamın sürekliliğini sağlamak amacıyla yeniden uzatılması gerektiğini dile getirdi.

Malatya'nın da içinde bulunduğu, sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi düşük olan bazı il ve ilçelerde üretim ve istihdamı artırmak amacıyla, 2013 yılı Mayıs ayında Resmi Gazetede yayımlanan karar ile 1 Ocak 2013 tarihinden geçerli olmak üzere 5 puanlık sigorta primi Hazine desteğine ilave olarak prime esas kazanç alt sınırı üzerinden 6 puana kadar ilave prim indirimi sağlanıyordu.

"İşverene 300 TL'lik sigorta pirim desteği devam etmeli"

31 Aralık 2021 tarihinde son bulan ve süre uzatımı konusunda bir gelişmenin yaşanmadığı prim desteğinin önemine değinen ve teşvikin devamının gerekliliğine dikkat çeken Başkan Sadıkoğlu, "Aralarında Malatya'nın da bulunduğu 51 il ve 2 ilçe, 2013-2021 yılları arasında 5 puanlık prim indirimine ilaveten yüzde 6 oranında sigorta primi teşvikinden yararlanıyordu. Son olarak 2021 yılının Şubat ayında Resmi Gazetede yayımlanan karar ile uzatılan destek 31 Aralık 2021 tarihinde son buldu. 6 puanlık bu teşvik 2021 yılında uygulanan asgari ücrete göre 1 işçi için 214 liraya tekabül ediyordu. İşverenimiz, sürenin uzamamasıyla 2022 yılı asgari ücret üzerinden 300 TL'lik destekten mahrum kaldı. Asgari ücrete yapılan yüzde 50'lik zam sonrası işverenimiz üzerinde oluşan yükün azaltılması için bu tür desteklerin her zamankinden daha fazla önem taşıdığını belirtmek isterim" dedi.

"İvedilikle gündeme alınmalı"

Konunun acil olarak gündeme alınması konusunda çağrıda bulunan Başkan Sadıkoğlu, "Bahse konu prim desteğinden faydalanan ve aralarında Malatya'nın da bulunduğu iller, sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksinde arka sıralarda bulunuyor. Salgının devamı ve işletmelerimizin yaşadığı ekonomik sorunlar ortadayken 6 puanlık ilave sigorta prim desteğinin yeniden uygulanması büyük önem taşımaktadır. Süre uzatımı konusunda bir gelişme olmaması neticesinde bu yılın Ocak ayı ile birlikte işletmelerimizin bu destekten yararlanmasının önü kapanmış oldu. Mevcut ekonomik şartlarda üretime katkı sağlamak ve zor durumdaki işletmelerimize destek olmak amacıyla 6 puanlık ilave prim desteğinin uzatılmasını talep ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın konuyu ivedilikle gündeme almalarını beklediğimizi ifade etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Asgari ücret desteği artırılarak devam etmeli"

2016 yılında başlayıp 2021 yılının sonuna kadar devam eden 75 TL'lik asgari ücret desteğinin 2022 yılında da devamı konusunda belirsizliğin olduğunu dile getiren Başkan Sadıkoğlu, "2016 Yılından beri uygulanan 75 TL'lik asgari ücret desteği uygulaması 31.12.2021 tarihi itibariyle sona erdi. 2022 yılı asgari ücret desteği ile ilgili yasal düzenleme yapılmamış olması işverenlerimiz açısından belirsizliğe neden olmaktadır. Asgari ücret desteğinin istihdamın korunması ve işsizliğin azaltılması konusunda ne denli önemli olduğunu bir kez daha belirmek isterim. İşverenlerimizi biraz olsun rahatlatacak olan 2022 yılı asgari ücret desteğinin artırılmasını ve bir an önce başlamasını umut ediyoruz" dedi. - MALATYA