Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek Su Tasarrufu İçin Seferberlik Çağrısı Yaptı

Ekonomi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek başlattıkları altyapı seferberliğine Manisalıları da davet ederek, su tasarrufu konusunda seferberlik çağrısı yaptı. Başkan Zeyrek, "Su bizim yarınımızdır, yarınlarımıza bırakacağımız en büyük hediye de su olacaktır" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek Şehzadeler ilçesindeki MASKİ Su Arıza Biriminde basın açıklaması düzenledi. MASKİ Genel Müdürü Talat Postacı ve daire başkanlarının da katıldığı basın açıklamasında Başkan Zeyrek altyapı çalışmaları sırasında çıkarılan ömrünü tamamlamış ve sağlıksız olan boruları da göstererek yaptıkları çalışmaları ve yaşanan su kesintilerinin sebeplerini anlattı.

"Altyapı seferberliği başlattık"

Başkan Zeyrek, "Manisa'da yaşanan su kesintilerinin en büyük nedenlerinden biri iklim değişiklikleri ve yeraltı sularının çekilmesinden kaynaklı olarak sondajları artık daha derinlere çakıyoruz. Şu anda en son açtığımız 3 sondajımız 250 metreden su çekiyor. Bazı bölgelerde 400 metreden su çekiyoruz. Elektrik kesintilerinden kaynaklı olarak bizim sondajlarımızı daha verimli kullanmamıza bir engel teşkil ediyor. Sondajlardan elde ettiğimiz suyu depoladığımızda bazı depolarda bir önceki dönemden bakım onarımlarının yapılmadığını tespit ettik. Genel Müdürümüzün önderliğinde bu su depolarının bakım ihalelerini gerçekleşirdik ve şehrin genelindeki birçok deponun bakımları tamamlandı. Yaklaşık 35-40 yıl önce yapılmış altyapıdan kaynaklı sorunlarımız var. Asbestli borularımız, artık ekonomik ömrünü tamamlamış PVC borularımız var. Bunların değiştirilmesiyle birlikte bir altyapı seferberliği başlatıyoruz" dedi.

"Altyapı dijital ortama taşınacak"

Manisa'nın altyapısının dijital ortamda olmadığına dikkat çeken Başkan Zeyrek, "Bizden önce 10 yıl boyunca MASKİ şehrin altyapısını dijital ortama taşıyabilecek bir altyapı çalışması yapmamış. Hangi sokaktan ne kadar derinlikte borular geçiyor bunları bilmiyoruz. Böyle bir altyapımız yok. MASKİ Genel Müdürlüğümüzle birlikte şehrin altyapı projelerini hazırlıyoruz. Bu projeye Telekom'u, elektrik ve doğal gazı da işleyeceğiz. Hem bugün kazılarında hem benden sonra da hizmet edecek başkanlara bu altyapıyı hazırlamış olacağız. Eğer ki proje elimizde olmazsa, deneme yanılma yöntemiyle kazılar yapılınca bir çok vatandaşa ve elektrik, telekom ve doğal gaz firmalarının altyapısına zarar veriyoruz. Öncelikle şehrimizi güçlü radarlarla tarayarak dijital altyapıya taşıyacağız" diye konuştu.

"Bu seferberlikte vatandaşlarımızın da olmasını istiyoruz

Başlattıkları seferberliğe vatandaşların da destek vermesini isteyen Başkan Zeyrek,"Branjmanlarda yani boruların bağlantı yerlerinde çok sayıda patlaktan dolayı su kesintilerimiz oluyor. Bin adet branjman değişimi yapacağız. Sonrasında asbestli borularımız var. İnsan sağlığına zarar veren bu boruları değiştirmek için çalışmalara başladık. Bunu bir altyapı seferberliği olarak başlatıyoruz. Bu altyapı seferberliğini tek başına büyükşehir ve MASKİ olarak değil, vatandaşlarımızla birlikte yapmalıyız. Suyun ne kadar önemli olduğunu ve yarınlarımıza bırakmamız gereken bir değer olduğunu biliyoruz. Öncelikle vahşi sulamadan başlayarak, evlerimizde açık muslukları kapatmaya kadar uzanan Manisalı vatandaşlarımın da içinde olacağı bir seferberlikle biz bu işi başarabiliriz. Su hayattır, su yarınlara bırakabileceğimiz en önemli emanettir. Biz bunun bilincindeyiz vatandaşlarımızın da bu bilince sahip olmasını istiyoruz" dedi.

"Günü kurtarmak için çalışmalar yapılmış"

MASKİ'nin 10 yıl boyunca günü kurtarmak için çalışmalar yaptığını vurgulayan Başkan Zeyrek, "Suyun kontrolü konusunda bizden önceki yönetim Scada sistemini kurmuş ancak bu sistemin yetersizliğini görüyoruz. Scada sistemiyle açtığımız bütün sondajların verimini görüyoruz. Halkımızla da bunu her aşamada paylaşıyoruz, paylaşmaya da devam edeceğiz. Elektrik kesintilerinden dolayı depolarımız tam dolmuyor bu sebepten şehrin belli mahallelerinde gece 01.00-04.00 saatleri arasında suları kesiyoruz. Depolarımız sonuna kadar dolsun ve vatandaşlarımız sabah uyandıklarında susuz kalmasınlar diye. Bu konuda vatandaşlarımızı da bilgilendiriyoruz. Ben hiçbir evin susuz kalmasını istemiyorum ama iklim değişiklikleri ve oluşan bu şartlardan dolayı su kesintileri olmak zorunda kalıyor. Biz depoları doldurabilmek için gece kullanımın en az olduğu saatlerde su kesintisi yapıyoruz. Asbestli boruları değiştiriyoruz, branjmanları değiştiriyoruz, dijital altyapımızı yapıyoruz, Scada sisteminde yenilenmeye gidiyoruz. Yeni sondajlar açmaya, yeni kuyuları tespit etmeye özellikle önem veriyoruz. MASKİ 10 yıl boyunca Manisa'nın yeraltı su haritasını göz önüne almamış. Günü kurtarmak için çalışmalar yapmış. Biz bu altyapı projesini önemsiyoruz. Bu altyapı projemizle yarınlarımıza ışık tutacağımızı biliyoruz. Bu seferberliğe tüm Manisalı vatandaşlarımızın katılmasını istiyorum. Su bizim yarınlarımızdır. Yarınlarımıza bırakacağımız en değerli hediye de su olacaktır" ifadelerini kullandı.

Başkan Zeyrek açıklamasını şöyle tamamladı: "Yeni açtığımız şu anda 6 sondajımız var. 6 sondajımız da bitmeye yaklaştı. Bu da su kesintilerinin önüne geçecektir. Yaklaşık 15 gün sonra bu su kesintilerine bir önlem almış olacağız. Bu, bugünün çözümü. Eğer ki sularımıza sahip çıkmazsak, kontrollü kullanmazsak, içme suyu ucuz diye bağımızı, bahçemizi sularsak, zeytinlerimizi içme suyuyla sularsak maalesef önümüzdeki yıl yine aynı sorunla karşı karşıya kalacağız. Su çekiliyor evet sondaj bunun bir çözümüdür ama bunun asıl çözümü ele ele vererek mücadele etmektir." - MANİSA