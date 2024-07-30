Başkent EDAŞ, Ankara'da Kesintisiz Elektrik Dağıtımı İçin Bakım ve Yatırım Çalışmalarını Sürdürdü - Son Dakika
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Ekonomi

Başkent EDAŞ, Ankara'da Kesintisiz Elektrik Dağıtımı İçin Bakım ve Yatırım Çalışmalarını Sürdürdü

Başkent EDAŞ, Ankara\'da Kesintisiz Elektrik Dağıtımı İçin Bakım ve Yatırım Çalışmalarını Sürdürdü

Başkent EDAŞ, Ankara'da hizmet verdiği trafo ve hat uzunluğunda sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını hız kesmeden sürdürdü. Ayrıca aydınlatma armatürlerinin bakımı, yeni kablo döşeme, montaj işlemleri ve hattın bakımı tamamlandı. Başkent EDAŞ, müşteri odaklı yaklaşımıyla 7 gün 24 saat hizmet sunmaktadır.

30.07.2024 11:05
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Başkent EDAŞ, Ankara'da kesintisiz elektrik dağıtımı kapsamında 2024 yılının ilk 6 ayında bakım, onarım ve yatırım hizmetlerini hız kesmeden sürdürdü. Başkent EDAŞ, Ankara'da hizmet verdiği 21 bin 532 trafo ve 67 bin 305 kilometre hat uzunluğunda sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürdü.

Daha aydınlık bir Ankara için Beypazarı, Nallıhan, Elmadağ, Çankaya, Altındağ, Polatlı, Gölbaşı, Şereflikoçhisar, Etimesgut, Bala, Haymana, Ayaş, Güdül, Kızılcahamam, Çamlıdere, Kazan, Sincan, Çubuk, Akyurt, Kalecik, Pursaklar' da 5 bin 366 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren Başkent EDAŞ ekipleri, bölgede 227 pano ile 54 trafo ve 480 dağıtım merkezini de elden geçirdi. Ayrıca kentte 3 bin 22 Kilometrelik hattın bakımı tamamlandı.

Başkent EDAŞ ekipleri, Ankara'da hizmet verdiği 3 milyondan fazla müşterisine daha iyi hizmet vermek amacıyla toplam 180 kilometrelik yeni kablo döşeyerek, kentte 629 yeni aydınlatma armatürünün montajını da tamamladı. Ayrıca yeni 94 elektrik panosu ile 24 trafo montajı da tamamlandı. Söz konusu bakım, onarım ve yatırım rakamları ile Başkent EDAŞ 2024 yılının ilk 6 ayında koymuş olduğu hedefleri başarıyla gerçekleştirdi.

Müşteri odaklı yaklaşımla 7 gün 24 saat hizmet sunan Başkent EDAŞ, Başkent 186 Mobil Uygulaması, 186 numaralı Müşteri Hattı'ndan tüm müşterilerinin soru ve sorunlarını dinleyerek çözüm buluyor.

Enerjisa Dağıtım Şirketleri'nin Toroslar EDAŞ ve Ayedaş ile birlikte elektrik dağıtımındaki 3 şirketinden biri olan Başkent EDAŞ, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Bartın, Kastamonu, Zonguldak ve Karabük illerinde faaliyetlerini sürdürüyor. Başkent EDAŞ'ın Ankara'da bakım ve yatırım çalışmaları hız kesmeden sürecek.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Ekonomi Başkent EDAŞ, Ankara'da Kesintisiz Elektrik Dağıtımı İçin Bakım ve Yatırım Çalışmalarını Sürdürdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başkent EDAŞ, Ankara'da Kesintisiz Elektrik Dağıtımı İçin Bakım ve Yatırım Çalışmalarını Sürdürdü - Son Dakika
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