BAT Türkiye, Kafkaslar ve Kuzey Kıbrıs Bölge Direktörlüğü'ne Alper Yüce atandı - Son Dakika
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BAT Türkiye, Kafkaslar ve Kuzey Kıbrıs Bölge Direktörlüğü'ne Alper Yüce atandı

05.04.2022 11:50
BAT Türkiye, Kafkaslar ve Kuzey Kıbrıs Bölge Direktörlüğü'ne Alper Yüce atandı

BAT, Orta ve Kuzey Avrupa Bölge Direktörlüğü'ne atanan Gökhan Bilgiç'ten boşalan koltuğa Alper Yüce oturdu.

BAT, Orta ve Kuzey Avrupa Bölge Direktörlüğü'ne atanan Gökhan Bilgiç'ten boşalan koltuğa Alper Yüce oturdu.

BAT Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, iş dünyasının yakından izlediği, dünya ekonomisine yön veren şirketler artık Türk yöneticileriyle öne çıkıyor. Birçok küresel şirketin üst düzey yönetici pozisyonlarında yer bulan Türk isimler, yönettikleri alan ve coğrafyalarla da göz dolduruyor.

Çokuluslu şirketler arasına giren BAT da global üst düzey pozisyonları için Türk yöneticileri tercih ediyor.

2013 yılında BAT bünyesinde başladığı görevini, 2017'den bu yana Türkiye, Kafkaslar ve Kuzey Afrika Bölge Direktörlüğü göreviyle sürdüren Gökhan Bilgiç, 1 Ocak 2022 itibarıyla BAT Orta ve Kuzey Avrupa Bölge Direktörlüğü'ne atandı.

BAT bünyesinde 18 yıldır farklı birimlerde yöneticilik yapan ve farklı coğrafyalarda BAT kültürünü deneyimleyen Alper Yüce, BAT Türkiye, Kafkaslar ve Kuzey Kıbrıs Bölge Direktörü olarak görevine başladı.

Yüce, öncesinde yine BAT'ın stratejik coğrafyalarından Endonezya Japonya ve Kore'de Kategori Direktörlüğü ve Satış Pazarlama Direktörlüğü pozisyonlarında rol aldı.

BAT bünyesinde bugüne kadar 45'in üzerinde Türk çalışan, 15 farklı ülkede önemli görevlere atandı.

BAT'ın yetenek ihracatında yurt dışında önemli görevler üstlenen Yüce, farklı coğrafyalarda edindiği liderlik başarısını Türkiye'yi de kapsayan bölgeyi yöneterek sürdürecek.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kuzey Avrupa, Türkiye, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi BAT Türkiye, Kafkaslar ve Kuzey Kıbrıs Bölge Direktörlüğü'ne Alper Yüce atandı - Son Dakika


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