Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Üyeleri Yılın İlk 4 Ayında 874 Milyon Dolarlık İhracat Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Üyeleri Yılın İlk 4 Ayında 874 Milyon Dolarlık İhracat Yaptı

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Üyeleri Yılın İlk 4 Ayında 874 Milyon Dolarlık İhracat Yaptı

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) üyesi firmalar, yılın ilk 4 ayında toplamda 874 milyon 167 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. BAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, nisan ayı ihracatının 220 milyon 686 bin dolar olduğunu belirtti. Çavuşoğlu, yaş meyve sebze ve doğal taş ağırlıklı maden sektörlerinin yılın ilk dört ayındaki ihracatın yarısını gerçekleştirdiğini ifade etti.

05.05.2024 10:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliğine (BAİB) üye firmalar, yılın ilk 4 ayında 874 milyon 167 bin dolarlık ihracata imza attı.

BAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, birlik üyelerinin nisan ayı ihracat tutarının 220 milyon 686 bin dolar olduğunu belirtti.

Antalya, Burdur ve Isparta'dan ilk 4 ayda yapılan ihracatın toplam 874 milyon 167 bin dolara ulaştığını ve geçen seneki performansın hemen hemen yakalandığı bilgisini veren Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"İlk 3 aylık dönemde geçen yılın gerisine düşen bölge ihracatı, nisanda toparlandı. Yıllık olarak bakıldığında geçen yılın ihracat performansı ile aradaki fark yüzde 1,2 seviyesine düştü. Nisan ihracatındaki yüzde 6'lara yaklaşan artış oranı, karşı karşıya kalınan birtakım zorluklara rağmen önümüzdeki dönem için umut verdi."

En fazla ihracat Çin'e

Çavuşoğlu, Batı Akdeniz'den nisanda en fazla ihracat yapan sektörün 65 milyon 875 bin dolarla yaş meyve sebze sektörü olduğunu belirterek, maden ve metaller sektörünün 49 milyon 704 bin dolar, ağaç, orman ürünleri sektörünün 31 milyon 510 bin dolar, kimya sektörünün 20 milyon 251 bin dolar ve makine ve aksamları sektörünün ise 7 milyon 352 bin dolar ihracat gerçekleştirdiği kaydetti.

Nisanda en fazla ihracatın yüzde 89,14'lük artışla (30 milyon 935 bin dolar) Çin'e yapıldığını vurgulayan Çavuşoğlu, şunları ifade etti:

"Çin'e gerçekleşen ihracatın bu denli artması bölge ihracatçısında moralleri yükseltti. Rusya'ya yüzde 19,46 gerilemeyle 15 milyon 659 bin dolar ihracat gerçekleşti. Savaşın devam ettiği Ukrayna'ya yüzde 1,09 oranında artışla 14 milyon 886 bin dolar ihracat gerçekleşti. Romanya'ya ihracatımız yüzde 8,26 oranında gerileyip, 12 milyon 479 bin dolar olurken, Almanya'ya ihracatımız da yüzde 8,43 gerilemeyle 11 milyon 384 bin dolar oldu."

Yılın ilk dört ayında yaş meyve sebze ve doğal taş ağırlıklı maden sektörlerinin toplam ihracatın yarısını gerçekleştirdiğini aktaran Çavuşoğlu, yaş meyve sebze sektörünün geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,29 oranında gerileme ile 301 milyon 482 bin dolar, maden sektörünün ise dört aylık dönemde yüzde 21,44 oranında artışla 160 milyon 301 bin dolar ihracat yaptığını belirtti.

Kaynak: AA

İhracat, Akdeniz, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Üyeleri Yılın İlk 4 Ayında 874 Milyon Dolarlık İhracat Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:07 AK Parti Genel Merkezi’ndeki zirve kafaları karıştırdı: Özel’e mi jest yoksa Bahçeli’ye mi AK Parti Genel Merkezi'ndeki zirve kafaları karıştırdı: Özel'e mi jest yoksa Bahçeli'ye mi?
09:51 Cem Garipoğlu’nun intihardan önceki son görüntüleri ortaya çıktı Cem Garipoğlu'nun intihardan önceki son görüntüleri ortaya çıktı
09:35 Türkiye’nin ticareti kestiği İsrail harekete geçiyor İşte atmayı düşündükleri 4 adım Türkiye'nin ticareti kestiği İsrail harekete geçiyor! İşte atmayı düşündükleri 4 adım
00:21 Sinan Ateş iddianamesindeki tetikçiden tuhaf savunma: Bence onlar beni öldürmek için ateş etti Sinan Ateş iddianamesindeki tetikçiden tuhaf savunma: Bence onlar beni öldürmek için ateş etti
23:33 Polisten kaçarken tarlaya uçtular Araçtan binlerce uyuşturucu hap çıktı Polisten kaçarken tarlaya uçtular! Araçtan binlerce uyuşturucu hap çıktı
10:59 Plajda cinsel ilişki skandalı OnlyFans için video çeken kadın tepkiler sonrası yakalandı Plajda cinsel ilişki skandalı! OnlyFans için video çeken kadın tepkiler sonrası yakalandı
08:47 Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’ten iddianameye tepki: Faillerin korunup kollandığı açık, yazıklar olsun Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten iddianameye tepki: Faillerin korunup kollandığı açık, yazıklar olsun
08:23 2 ilde göçmen kaçakçılarına operasyon 16 şüpheli yakalandı 2 ilde göçmen kaçakçılarına operasyon! 16 şüpheli yakalandı
03:29 Hayvanları Koruma Derneği’nde horoz dövüşü Baskınla yakalandılar Hayvanları Koruma Derneği'nde horoz dövüşü! Baskınla yakalandılar
02:55 1 Mayıs gösterilerinde polise saldıran 38 kişi tutuklandı 1 Mayıs gösterilerinde polise saldıran 38 kişi tutuklandı
02:54 Servis otoparkında yangın Minibüs ve otobüsler küle döndü Servis otoparkında yangın! Minibüs ve otobüsler küle döndü
01:37 Bingöl’de trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı Bingöl'de trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı
00:05 Al-Nassr, Cristiano Ronaldo’nun hat-trick yaptığı maçta Al-Wehda’yı 6-0 yendi Al-Nassr, Cristiano Ronaldo'nun hat-trick yaptığı maçta Al-Wehda'yı 6-0 yendi
23:15 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sinan Ateş cinayeti iddianamesine tepki gösterdi CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sinan Ateş cinayeti iddianamesine tepki gösterdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2024 11:16:17. #1.11#
SON DAKİKA: Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Üyeleri Yılın İlk 4 Ayında 874 Milyon Dolarlık İhracat Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement