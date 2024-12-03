Batı Akdeniz İhracatı Geriledi

Ekonomi

Batı Akdeniz'i kapsayan Antalya, Burdur ve Isparta illerinden 11 aylık dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,80 oranında gerileme ile 2 milyar 383 milyon 158 bin 701 dolar ihracat gerçekleşti.

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, Antalya, Burdur ve Isparta illerinden 11 aylık dönemde gerçekleşen ihracat bilgilerini paylaştı. Bu yılın 11 aylık döneminin bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,80 oranında gerileme ile 2 milyar 383 milyon 158 bin 701 dolar ihracat gerçekleştiğini belirten Mirza, "İhracat ailesinin uluslararası arenada yaşadığı sorunlar bu dönemde de kendini gösterdi. Batı Akdeniz'den sadece Kasım ayında yüzde 9,51 oranında gerileme ile 202 milyon 49 bin 610 Dolar ihracat gerçekleşti. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünün NCTS'nin (Yeni Bilgisayarlı Transit Sistemi) güncel versiyonunda devreye alma işleminde ilk aşamada tırlar gümrüklerden çıkış yapmakta zorlandı. Tırların 1 hafta sınır kapılarında beklemesi Kasım ayında ihracatımızın düşmesinde etkili oldu. Özellikle yaş meyve sebze ihracatçıları ürünlerinin bozulmaması ve müşterileri ile sorun yaşamama adına sevkiyat yapmadı. Düzenlemenin tamamlanmasının beklenmesi rakamların gerilemesinde etkili oldu. Çin'e gerçekleşen mermer ihracatında da bu ülkede stokların ciddi oranda artması ve bazı ürünlerde kendilerinin üretime geçmesi etkili oldu" dedi.

Kasım ayında en fazla ihracatı gerçekleştiren yaş meyve sebze sektörünün yüzde 6,15 oranında gerileme ile 68 milyon 152 bin 193 dolar ihracat gerçekleştirdiğini aktaran Çavuşoğlu, "İkinci sırada yer alan maden ve metaller sektörü yüzde 33,40 oranında gerileme ile 28 milyon 763 bin 585 Dolar ihracat gerçekleştirdi. Üçüncü sırada yer alan ağaç mamulleri ve orman ürünleri sektörü yüzde 11,37 oranında gerileme ile 26 milyon 395 bin 393 Dolar ihracat gerçekleştirdi. Kimya sektörünün ihracatı yüzde 11,86 oranında artışla 20 milyon 135 bin 802 Dolar oldu. Hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü ise ihracatını yüzde 102,44 oranında artırarak, 10 milyon 845 bin 291 Dolar ihracat gerçekleştirdi. Kasım ayında en fazla ihracat 17 milyon 303 bin 578 Dolar ile Çin'e gerçekleşti. En fazla ihracat gerçekleştirilen ikinci ülke ise Ukrayna oldu. Ukrayna'ya ihracat yüzde 41,99 oranında rekor seviyede bir artışla 15 milyon 632 bin 718 Dolar oldu. Listenin üçüncü sırasında yer alan Rusya'ya gerçekleşen ihracat ise yüzde 23,58 oranında gerileme ile 15 milyon 339 bin 534 Dolar, dördüncü sırada Romanya'ya ise yüzde 35,16 oranında artışla 12 milyon 348 bin 252 Dolar ihracat gerçekleşti. Listenin beşinci sırasındaki Amerika'ya yüzde 18,11 oranında gerileme ile 11 milyon 724 bin 955 dolar ihracat yapıldı" diye konuştu.

Çavuşoğlu, bölgeden gerçekleşen ihracatın sektörlere göre dağılımının 11 aylık seyrine bakıldığında ilk sırada geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,68 oranında gerileme ve 718 milyon 191 bin 569 dolar ihracatla yaş meyve sebze sektörünün yer aldığını belirterek, şunları söyledi: "İkinci sırada yer alan maden ve metaller sektörü ise 11 ayda yüzde 3,18 oranında artışla 461 milyon 525 bin 394 dolar ihracat gerçekleştirdi. Listenin üçüncü sırasında yer alan ağaç mamulleri ve orman ürünleri sektörü yüzde 1,73 oranında artışla 305 milyon 371 bin 945 dolar ihracat gerçekleştirdi. Dördüncü sırada yer alan kimyevi maddeler ve mamulleri sektörümüz ise yüzde 7,88 oranında artışla 253 milyon 548 bin 292 dolar, beşinci sırada yer alan iklimlendirme sektörümüz ise yüzde 17,92 oranında artışla 82 milyon 452 bin 19 dolar ihracat gerçekleştirdi.

Batı Akdeniz'den 11 aylık dönemde en fazla ihracat gerçekleştirilen ülkelere bakıldığında yüzde 7,63 oranında artış ve 221 milyon 640 bin 427 dolar ihracatla Almanya'nın birinci sırada yer aldığı görüldü. Listenin ikinci sırasında yüzde 6,29 oranında gerileme ve 209 milyon 89 bin 358 dolar ihracat ile Çin yer aldı. Listenin üçüncü sırasında yer alan Rusya'ya 0,65 oranında artış ile 198 milyon 89 bin 358 Dolar ihracat gerçekleştirildi. Rusya'yı yüzde 8,39 oranında artış ve 122 milyon 911 bin 97 Dolar ile Birleşik Devletler, yüzde 6,07 oranında gerileme ve 106 milyon 43 bin 333 Dolar ihracatla Ukrayna takip etti." - ANTALYA