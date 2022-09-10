Zelenski ile bir araya gelen Haluk Bayraktar, Ukrayna'da kurulacak BAYKAR fabrikasının detaylarını görüştü - Son Dakika
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Zelenski ile bir araya gelen Haluk Bayraktar, Ukrayna'da kurulacak BAYKAR fabrikasının detaylarını görüştü

10.09.2022 09:26

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'a 1. Derece Devlet Liyakat Nişanı verdi. Yapılan görüşmede Ukrayna'daki Baykar fabrikasının inşaatının detayları masaya yatırıldı.

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, 6 aydır Rusya tarafından işgal edilen Ukrayna'ya gitti. Savaşın başından beri Ukrayna'ya SİHA ve İHA'larla destek olan Bayraktar, Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüştü.

"BARIŞIN HAKİM OLDUĞU BİR DÜNYA İÇİN ÇABA GÖSTERMEYİ SÜRDÜRECEĞİM"

Zelenski, Bayraktar'a 1. Derece Devlet Liyakat Nişanı takdim etti. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski tarafından 1. Derece Devlet Liyakat Nişanı ile taltif edildim. Bu kıymetli takdire layık gören Sayın Cumhurbaşkanına teşekkür ederim. Barış ve adaletin hakim olduğu bir dünya için çaba göstermeyi sürdüreceğim." ifadelerini kullandı.

Zelenski'den Haluk Bayraktar'a devlet nişanı! Ukrayna'da kurulacak BAYKAR fabrikasının detaylarını görüştüler

FABRİKANIN DETAYLARINI KONUŞTULAR

Sosyal medyadan paylaşım yapan Zelenski ise Haluk Bayraktar'la Ukrayna'daki BAYKAR fabrikasının inşaatının detaylarını konuştuğunu açıkladı. Zelenski, Kiev'de Bayraktar ile yaptığı görüşmenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Baykar fabrikasının Ukrayna'da kurulmasının ve Ukrayna unsurlarının kullanılarak yeni ürünlerin üretilmesinin ayrıntılarını görüştük" dedi.

Zelenski'den Haluk Bayraktar'a devlet nişanı! Ukrayna'da kurulacak BAYKAR fabrikasının detaylarını görüştüler
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Son Dakika Ekonomi Zelenski ile bir araya gelen Haluk Bayraktar, Ukrayna'da kurulacak BAYKAR fabrikasının detaylarını görüştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zelenski ile bir araya gelen Haluk Bayraktar, Ukrayna'da kurulacak BAYKAR fabrikasının detaylarını görüştü - Son Dakika
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