Bayraktar'dan Gençlere İlham Verici Mesajlar - Son Dakika
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Bayraktar'dan Gençlere İlham Verici Mesajlar

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Selçuk Bayraktar, gençlere emek, cesaret ve takım olmanın önemini vurgulayarak ilham verdi.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Ülkemizin ilk insansız savaş uçağı KIZILELMA gibi bir eser abilerinizin ve ablalarınızın yıllarca rahatlarını bozarak, konfor alanlarının dışına çıkarak inşa edildi." dedi.

Bayraktar, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile İstanbul Valiliği tarafından Bahçelievler'de bir otelde düzenlenen 2026 YKS İstanbul Şampiyonları Buluşması'nda gençler ve velilerle bir araya geldi.

Selçuk Bayraktar, konuşmasında gençleri başarılarından dolayı tebrik ederek, hayattaki en yorucu, en stresli dönemlerden birini büyük bir başarıyla tamamladıklarını söyledi.

Bu başarının arkasındaki emeği, uykusuz geceleri, sınava hazırlanılan dönemin bıraktığı izleri gayet net hatırladığını dile getiren Bayraktar, şöyle konuştu:

"Kolayı değil zor olanı, ayak izlerinin en seyrek olduğu yolu tuttunuz. Her biriniz zihninizde ve ruhunuzda yarının ulu çınarlarına dönüşecek o tohumları taşıyorsunuz. İşte bugün bu salonda olmanızı sağlayan, bütün farkı yaratan da bu seçiminiz oldu. Hayat, önünüze daha pek çok yol ayrımı çıkaracak. Bu fani dünyada iz bırakmak, fark yaratmak istediğinizde yine az seçilen, emek isteyen o ıssız patikaları tercih etmeniz gerekecek.

Sizlerin yaşındayken, 25 sene önceki Selçuk'a bakıp, 'Bu hayattan ne öğrendin, genç Selçuk'a ne anlatırdın?' diye düşündüğümde, hafızamda beliren 11 dersi, yaşanmışlıklarımdan süzüp, bir abiniz olarak sizlerle paylaşmak istiyorum."

Hayatın çoktan seçmeli bir sınavda, doğru şıkkı işaretlemekten ibaret olmadığını vurgulayan Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"YKS'de önemli bir bireysel başarı gösterdiniz, bu çok kıymetli. Ancak hayatta büyük ve kalıcı işlerin hepsi takım oyunu sayesinde gerçekleşiyor. Dostluklarınız, karakteriniz, vefanız, sadakatiniz, takım olmak… Bunlar eğitim sisteminin öğretmediği, ölçemediği veyahut notlandırmadığı çok daha önemli olgular. Göreceksiniz ki, en önemli hedeflerinize bu değerlerle kenetlendiğiniz yol arkadaşlarınızla ulaşacaksınız."

Hz. Hüseyin'in yüzyıllar önce ifade ettiği gibi "Hayat inanmak ve mücadele etmektir" diyen Bayraktar, inanmadan mücadele etmenin bir değeri olmadığı gibi, inancın kendisinin de mücadele edilmediği sürece ya pekişmeyeceğini ya da zamanla var olmaktan uzaklaşacağını belirtti.

Bayraktar, "İnancınızı eylemlerinizle, mücadelenizle diri tutun." dedi.

"Cesur olun ve vicdanınızın sesine kulak verin"

Selçuk Bayraktar, insanın kefedeki ağırlığını, ahlaki seçimlerinin belirleyeceğini söyledi.

Gençlerin adım adım, santim santim önemli bir sınava sabırla hazırlanıp başarılı olduklarını dile getiren Bayraktar, şunları kaydetti:

"Gerçekten çok büyük bir emek verdiniz. Ancak hayat imtihanındaki yerinizi sadece akademik sorulara vereceğiniz cevaplar değil, ahlaki seçimleriniz belirleyecek. Bu seçimler türlü türlü zorluklar ve aşmanız gereken korkularla karşınıza çıkacak. Tıpkı Victor Hugo'nun Sefiller romanında Jean Valjean'ın mahkemede vicdanının sesini dinleyip, her şeyini kaybetme pahasına doğruyu haykırması gibi. İyi bir insan olmanın, 'eşref-i mahlukat' yaratılmışların en şereflisi olabilmenin hamuru tam da bu imtihanlarla yoğrulacak. İşte tüm bu imtihanları başarıyla verdiğinizde, ortaya bir insan abidesi çıkacak. Genç kardeşlerim, zaman, hem dirayetinizi hem de cesaretinizi muhakkak ölçecektir. O an geldiğinde dik durun, cesur olun ve vicdanınızın sesine kulak verin."

"Rahatsızlığınızı faydalı işlere, üretime ve kalıcı eserlere dönüştürün"

"Hayatta rahat yok, rahatın peşinde koşmayın. 'Bu sınav bitti, artık rahat edeceğim' diyorsanız yanılıyorsunuz." ifadelerini kullanan Selçuk Bayraktar, hayatta sürekli bir rahat hali olmadığını vurguladı.

Geçici süre rahatlık olsa bile bunun da çok uzun sürmeyeceğini belirten Bayraktar, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Düşünün ki en geniş kumsallarda sonsuz bir tatil geçirmeyi hedeflediniz. Bir süre sonra orası sizin standardınız haline gelecek. Sinekler ısırmaya, kumlar batmaya başlayacak. Dalgalar rahatsız edecek, güneş teninizi yakacak, cildiniz pul pul dökülecek. Velhasıl yine rahatınız kaçacak. Dolayısıyla hayatta rahatı aramayın, çünkü kalıcı rahat diye bir şey yok. Rahatı bulduğunuzda şükredin, çok uzun sürmeyecek, muhakkak rahatsızlıklar baş gösterecek. Hayatta rahat yok, ama rahatsızlığınızı dönüştürebileceğiniz olgular var. İşte önemli olan, rahatsızlığınızı neye dönüştürdüğünüz.

Ülkemizin ilk insansız savaş uçağı KIZILELMA gibi bir eser de, abilerinizin ve ablalarınızın yıllarca rahatlarını bozarak, konfor alanlarının dışına çıkarak inşa edildi. Zira insanlık tarihinde bütün büyük ve önemli eserler de konfor alanının dışında kalmaya razı olanlar tarafından gerçekleştirildi. Rahatsızlığınızı faydalı işlere, üretime ve kalıcı eserlere dönüştürün."

"Teknolojinin kulu kölesi değil, onu yöneten aklın sahibi olun"

Gençlere "makinelerin ve makine insanların kölesi olmamaları" tavsiyesinde bulunan Bayraktar, çok hızlı gelişen bir yapay zeka çağı yaşandığını söyledi.

Bayraktar, sözlerine şöyle devam etti:

"Yapay zekayı en kıymetli melekelerinizi, bilişsel yeteneklerinizi geliştirmede kullanacağınız bir araç olarak görmelisiniz. Zira teknoloji ve yapay zeka geliştikçe, ancak makinelerin ve makine insanların yapamadığı şeyleri daha iyi yaptığınızda asli kıymetinizi ve izzetinizi muhafaza edebileceksiniz. Teknolojinin kulu kölesi değil, onu yöneten aklın sahibi olun."

Bayraktar, gençlerin bugünün değil, yarının yarışlarına hazırlanmasının önemini vurguladı.

Herkesin koştuğu bugünkü kulvarlarda yarışmanın öne geçmeyi sağlamayacağını ifade eden Bayraktar, "Bugünün popüler konularına değil, 5 yıl, 10 yıl sonrasının teknolojilerine, yarının yarışlarına şimdiden hazırlanmaya başlayın. Biz de Baykar'da ilk adımları atarken o günün yarışlarını hedeflemedik. Geleceğin teknolojisine odaklandığımız için bugün fark yaratabildik." diye konuştu.

"Öncelikleriniz doğru olursa, hayatta yolunuzu asla kaybetmezsiniz"

Hayattaki öncelikleri doğru belirlemenin önemine işaret eden Bayraktar, şu görüşleri dile getirdi:

"Zaman zaman insanın önceliklerini, bu hayatta kaybedebileceklerini değer sırasına göre dizip kendine hatırlatmasında büyük fayda var. Benim de zihnimde derlediğim önceliklerimin listesi şöyle, en başta inanç. Sonra muhabbet ve sevgi, aile, dostlar, sağlık, zaman, huzur, manevi tatmin, itminan, umut ve yine en başa geliyoruz inanç. Bunlardan sonra ise manevi varlıklar olan itibar ve mutluluk gelir. En sonda ise maddi kıymetler yer alıyor. Sizler de öncelik sıranızı belirleyin. Öncelikleriniz doğru olursa, hayatta yolunuzu asla kaybetmezsiniz.

Köklerinizi, nereden geldiğinizi, hangi toprağın duasıyla boy verdiğinizi asla unutmayın. Şunu aklınızdan hiç çıkarmayın, göğe ne kadar yükseleceğinizi, toprağa ne kadar derin tutunduğunuz belirler. Göklere uzanacak çınarlar saksılarda yetişmez. Kökleri dar kalıplara hapsedilmiş bir fidan, ne kadar büyümeye meyyal olursa olsun, ilk sert fırtınada devrilmeye mahkumdur. Bizi biz yapan, bu topraklarda dimdik ayakta tutan şey medeniyetimizin kadim değerleridir."

"Gönlünüzde yatan aslanın, sevdanızın, tutkunuzun peşinden gidin"

Ne yapıldığından ziyade nasıl yapıldığının, ondan da önemlisi neden yapıldığının önemli olduğunu vurgulayan Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gönlünüzde yatan aslanın, sevdanızın, tutkunuzun peşinden gidin. Lakin ne yaptığınız, hangi mesleği seçtiğiniz, inanın o kadar da önemli değil. Bundan çok daha önemlisi o işi hangi düsturla, hangi ahlaki ilkelerle yaptığınızdır. Daha da önemli olan ise o işi hangi niyetle, 'neden' yaptığınızdır. Genç kardeşlerim, insan doğası gereği kendisini önceleyen bir varlık. Kendinizden öte ailenizi, ailenizden öte cemiyetinizi, cemiyetinizden öte toplumunuzu, toplumunuzdan öte milletinizi, milletinizden de öte insanlığın faydasını önceleyin."

Selçuk Bayraktar, müstesna sonuçlara ulaşmak için, istisnai koşullarda çalışmak gerektiğini belirtti.

Herkes gibi olup, her şeyi vasat ve olağan düzeyde yapıp, müstesna bir sonuç almanın mümkün olmadığına dikkati çeken Bayraktar, "Sizler bunu en az bir defa başardınız. Önünüzde uzun bir hayat yolculuğu var ve bu sonuçların kalıcı olması için, o müstesna performansı tekrar tekrar göstermeniz icap edecektir. Sınırlarınızın son haddinde çalışmaya, fedakarlık yapmaya, uykusuz kalmaya razı olmalısınız." dedi.

"Hayatta bir ülkünüz, bir KIZILELMA'nız olmalı"

Rotası ve menzili olmayan gemiye hiçbir rüzgarın faydası olmayacağını aktaran Bayraktar, şunları kaydetti:

"Hayatta bir ülkünüz, bir KIZILELMA'nız olmalı. Baykar'ın 25 seneye yaklaşan serüveninde, ufacık bir ekiple başladığımız ilk günden itibaren tek bir hedefimiz vardı, ülkemizi göklerde tam bağımsız kılmak adına Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağını üretmek. İşte KIZILELMA, bir hayalin azimle, gayretle, fedakarlıkla ve tüm zorluklara rağmen yılmadan mücadele etmenin eseridir.

Bizler T3 Vakfı, CanSağlığı Vakfı, Kültür Medeniyet Vakfı gibi tüm kurumlarımızda, 1, 2, 5 ve 10 yıllık stratejik yol haritalarımızı arkadaşlarımızla birlikte adım adım takip etmeye gayret ediyoruz. Sizlere tavsiyem, KIZILELMA'nızı, hedefleriniz ve hayallerinizin uzanabileceği en yüksek yere koyun. Siz azami gayretinizi dosdoğru bir düstur ve güzel niyetlerinizle birleştirdiğinizde, gücü her şeye yeten Alemlerin Rabbi yardımcınız olacaktır, buna tüm kalbinizle inanın."

Selçuk Bayraktar, konuşmasını "Sevgili genç kardeşlerim, tüm kurumlarıyla yıkılmış, büyük bir karanlığa sürüklenen dünyanın yeniden inşası, az seçilen yolları tutan, ıssız patikalarda yürümekten korkmayan sizlerin, medeniyetimizin güneş yüzlü çocuklarının gücüyle gerçekleşecek. İyiliğin, sevginin, adaletin ve hürriyetin kuşattığı o güzel dünyada sizlerle buluşmak dileğiyle sevgiyle kalın, Allah'a emanet olun." sözleriyle tamamladı.

Kaynak: AA

Selçuk Bayraktar, Teknoloji, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bayraktar'dan Gençlere İlham Verici Mesajlar - Son Dakika

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