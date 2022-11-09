Çin'in İHA'sının Bayraktar'la olan benzerliği dikkat çekti - Son Dakika
Üye Girişi

Çin'in İHA'sının Bayraktar'la olan benzerliği dikkat çekti

09.11.2022 17:21
Çin'in İHA'sının Bayraktar'la olan benzerliği dikkat çekti

Bayraktar TB2, Birleşik Arap Emirlikleri ve ABD'nin ardından Çin'e de ilham oldu. Çinli teknoloji şirketi CETC'nin üretmeyi planladığı İHA'nın maket görüntüsünün Bayraktar TB2yle olan benzerliği dikkatlerden kaçmadı.

Milli insansız hava aracı Bayraktar TB2, ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin ardından Çin'in de radarına girdi. Ülkenin en önemli savunma sanayi firmalarından 51 milyar dolar varlığa sahip CETC, üretmeyi planladığı İnsansız Hava Aracı'nın (İHA) maketini Zhuhai Airshow Fuarı'nda görücüye çıkardı. Maketin Türk SİHA'sı Bayrajtar TB2'yle olan benzerliği dikkat çekti.

Çin'in İHA'sının Bayraktar'la olan benzerliği dikkat çekti

ABD ORDUSU DA BENZERİ İÇİN ANLAŞMA YAPMIŞTI

Başarısını tüm dünyaya kanıtlayan Bayraktar TB2, daha önce Türkiye'ye dron satmayan ABD ordusuna da ilham olmuştu. Ordu, Bayraktar TB2'ye çok benzeyen Penguen dronu için Edge Autonomy ile bir anlaşma imzalamıştı.

BAE'NİN SİHASI DA BAYRAKTAR'A BENZİYOR

Geçtiğimiz yıl Birleşik Arap Emirlikleri'nde gerçekleştirilen Dubai Airshow'da görücüye çıkan Reach-S modeli SİHA'nın Bayraktar TB2'yle benzer olduğu görülmüştü.

YORUMLAR
500

Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çin'in İHA'sının Bayraktar'la olan benzerliği dikkat çekti - Son Dakika


Son Dakika
18:18 Galatasaray'ın Türkiye Kupası'nda oynadığı maçta sakatlanan Ross, 2 ay boyunca sahalardan uzak kalacak
17:50 Ali Koç, performansıyla parmak ısırtan Ferdi Kadıoğlu'nun takımdan ayrılması için tek şart koştu: Önce şampiyon olalım sonra her türlü desteği veririz
17:48 Emret Komutanım dizisiyle ünlenmiş, Kemal Sunal'a benzerliğiyle dikkat çekmişti! Mehmet Kurt, son haliyle gündem oldu
17:43 Yunanistan'da on binlerce kişi hayat pahalılığını protesto etmek için greve gitti
17:30 İşverenlerle bir araya gelen Bakan Bilgin, asgari ücret zammı ve EYT konularını görüştü
17:25 İtalyanlar genç yıldız Arda Güler'i yere göğe sığdıramadı: Böyle yetenek yüzyılda bir gelir
17:14 META'da 11 bin kişinin işten çıkarılması sonrası Mark Zuckerberg'den açıklama geldi: İşe alımları dondurma kararımızı 1. çeyreğe kadar uzattık
17:03 Arkeologlar, dünya tarihinde yazılan ilk cümleyi buldu
16:58 Pendik'te iki genç, bir parkta uygunsuz hareketlerde bulundu! O anlar kameralara yansıdı
16:17 Freddie Mercury'nin 1974 model aracı müzayedede 6 milyon TL'ye satıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2022 18:39:03. #1.12#
SON DAKİKA: Çin'in İHA'sının Bayraktar'la olan benzerliği dikkat çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement