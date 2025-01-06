Bazı çocuk kıyafetlerine satış yasağı getirildi - Son Dakika
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Ekonomi

Bazı çocuk kıyafetlerine satış yasağı getirildi

Ticaret Bakanlığı, 'Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'ne yeni ürünler ekledi. Bu ürünlerin piyasaya arzı yasaklandı. Satışı devam eden ürünler için ise toplatma kararı verildi.

06.01.2025 14:24
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Tarım Ve Orman Bakanlığı'nın gıda skandallarına ilişkin ifşaları gündemdeyken Ticaret Bakanlığı da piyasadaki ürünleri mercek altına aldı.

Bakanlık, 'Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nden yapılan incelemeler sonucu vatandaşların sağlığını etkileyecek ürünleri yayımlamaya devam ediyor. Listeye eklenen ürünlerin piyasaya arzı yasaklandı, piyasada olan ürünler için ise toplatma kararı verildi.

İŞTE O ÜRÜNLER VE GÜVENSİZLİK NEDENLERİ:

BİLDİRİM YAPAN KURUM: Ticaret Bakanlığı

ÜRÜN GRUBU: Çocuk Giyim

FİRMA: Bulşen Konfeksiyon- Ahmet Şentürk Ort.

FİRMA ADRESİ: Duaçınarı Mahalle Yeşilova Cadde No:13 Yıldırım/Bursa

MARKA: Bulşen Baby

MODEL/ SERİ NO/ PARTİ NO: Kod: 498

ÜRÜN ETİKET ADI: Palmiye Kordoneli Elbise

ÜRÜN TANIMI: Bulşen Baby Palmiye Kordoneli Elbise Kod: 498

MENŞE ÜLKE: Türkiye

TAŞIDIĞI RİSKLER: Boğulma (Dışarıdan Akciğerlere Doğru Olan Hava Akışının Mekanik Şekilde Engellenmesi.)

GÜVENSİZLİK NEDENİ: Küçük Parça

ALINAN ÖNLEM: Piyasaya Arzın Yasaklanması Ve Toplatma

Bazı çocuk kıyafetlerine satış yasağı getirildi

BİLDİRİM YAPAN KURUM: Ticaret Bakanlığı

ÜRÜN GRUBU: Okul Giyim Eşyaları

FİRMA: Orsimteks - Ufuk Ünal

FİRMA ADRESİ: Şirinevler Mahallesi Atatürk Bulvarı No:314 Altınordu/ Ordu

MARKA: Orsimteks

MODEL/ SERİ NO/ PARTİ NO: Polo Yaka, Kısa Kollu,Yaka Ucu Kahverengi Çizgili, Açık Mavi Renkli Çocuk Tshirt

ÜRÜN ETİKET ADI: Orsimteks

ÜRÜN TANIMI: Okul Tshirt

MENŞE ÜLKE: Türkiye

TAŞIDIĞI RİSKLER: Kimyasal

GÜVENSİZLİK NEDENİ: Limiti Aşan Miktarda "Kurşun" İçerdiği ( Düğme Toplam Kurşun Sonuç : 2851 Mg/Kg İstenen ? 500 Mg/Kg)

ALINAN ÖNLEM: Piyasaya Arzın Yasaklanması Ve Toplatma

ALINAN ÖNLEMİN TARİHİ: 05.12.2024

İLGİLİ MEVZUAT: Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik

Bazı çocuk kıyafetlerine satış yasağı getirildi

Ticaret Bakanlığı, Ekonomi Türkiye, Ekonomi, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bazı çocuk kıyafetlerine satış yasağı getirildi - Son Dakika

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