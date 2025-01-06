Tarım Ve Orman Bakanlığı'nın gıda skandallarına ilişkin ifşaları gündemdeyken Ticaret Bakanlığı da piyasadaki ürünleri mercek altına aldı.
Bakanlık, 'Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nden yapılan incelemeler sonucu vatandaşların sağlığını etkileyecek ürünleri yayımlamaya devam ediyor. Listeye eklenen ürünlerin piyasaya arzı yasaklandı, piyasada olan ürünler için ise toplatma kararı verildi.
BİLDİRİM YAPAN KURUM: Ticaret Bakanlığı
ÜRÜN GRUBU: Çocuk Giyim
FİRMA: Bulşen Konfeksiyon- Ahmet Şentürk Ort.
FİRMA ADRESİ: Duaçınarı Mahalle Yeşilova Cadde No:13 Yıldırım/Bursa
MARKA: Bulşen Baby
MODEL/ SERİ NO/ PARTİ NO: Kod: 498
ÜRÜN ETİKET ADI: Palmiye Kordoneli Elbise
ÜRÜN TANIMI: Bulşen Baby Palmiye Kordoneli Elbise Kod: 498
MENŞE ÜLKE: Türkiye
TAŞIDIĞI RİSKLER: Boğulma (Dışarıdan Akciğerlere Doğru Olan Hava Akışının Mekanik Şekilde Engellenmesi.)
GÜVENSİZLİK NEDENİ: Küçük Parça
ALINAN ÖNLEM: Piyasaya Arzın Yasaklanması Ve Toplatma
BİLDİRİM YAPAN KURUM: Ticaret Bakanlığı
ÜRÜN GRUBU: Okul Giyim Eşyaları
FİRMA: Orsimteks - Ufuk Ünal
FİRMA ADRESİ: Şirinevler Mahallesi Atatürk Bulvarı No:314 Altınordu/ Ordu
MARKA: Orsimteks
MODEL/ SERİ NO/ PARTİ NO: Polo Yaka, Kısa Kollu,Yaka Ucu Kahverengi Çizgili, Açık Mavi Renkli Çocuk Tshirt
ÜRÜN ETİKET ADI: Orsimteks
ÜRÜN TANIMI: Okul Tshirt
MENŞE ÜLKE: Türkiye
TAŞIDIĞI RİSKLER: Kimyasal
GÜVENSİZLİK NEDENİ: Limiti Aşan Miktarda "Kurşun" İçerdiği ( Düğme Toplam Kurşun Sonuç : 2851 Mg/Kg İstenen ? 500 Mg/Kg)
ALINAN ÖNLEM: Piyasaya Arzın Yasaklanması Ve Toplatma
ALINAN ÖNLEMİN TARİHİ: 05.12.2024
İLGİLİ MEVZUAT: Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik
Son Dakika › Ekonomi › Bazı çocuk kıyafetlerine satış yasağı getirildi - Son Dakika
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