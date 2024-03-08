BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Bayburt\'ta Ziraat Katılım\'ın 192. şubesinin açılışına katıldı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Bayburt'ta Ziraat Katılım'ın 192. şubesi ile çok katmanlı elektronik devre kartı fabrikasının açılışına katıldı.
Kavcıoğlu, şehir merkezindeki Ziraat Katılım Bayburt şubesinin açılış töreninde, ilk kamu katılım bankasının Bayburt'a hayırlı olmasını diledi.
Kentte 6 banka şubesi olduğunu, yakın zamanda bir bankanın daha şube açacağını belirten Kavcıoğlu, "Bunların yansıması sanayimize, organize sanayimize ve şehir merkezimize doğru yayılacak ve Bayburt'ta da nüfus bununla beraber artacak. Böylelikle ekonomimiz daha fazla gelişecek ve şehrimizi istediğimiz noktaya getirmiş olacağız." dedi.
Konuşmaların ardından Vali Mustafa Eldivan, Kavcıoğlu, AK Parti Bayburt Milletvekili Orhan Ateş, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir ve diğer ilgililer şubenin açılışını gerçekleştirdi.
Bayburt OSB'de çok katmanlı elektronik devre kartı fabrikası açıldı
Kavcıoğlu, daha sonra Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) çok katmanlı elektronik devre kartı fabrikasının açılış törenine katıldı.
Bu tür yatırımların anlamlı olabilmesi için gerekli can suyunu sağlayacak finans kurumlarının kente kazandırılması gerektiğini vurgulayan Kavcıoğlu, şu değerlendirmede bulundu:
"Üretime başlayan fabrika, 'Bayburt'ta fabrika olmaz' algısını yıktı. Bayburt'ta imkansız diye bir şey olmadığının bir vesilesi olacak bu yatırım. İnşallah başarılı olacaklar. Başarı sağladıkları zaman Bayburt'ta her türlü yatırımın olabileceğinin bir göstergesi olacak. Organize sanayide 12 aktif fabrika, 20'ye yakın da girişim var."
Kavcıoğlu, özellikle son 20 yılda ülke genelinde üretim ve istihdama yönelik büyük yatırımlar yapıldığını dile getirdi.
Kavcıoğlu, Bayburt'ta teknoloji yatırımı yapılmasının çok anlamlı olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:
"Teknoloji yatırımı olması çok anlamlı. İhracata katkısı olacak ama ihracata katkısı olmasa bile ithal ikamesi olarak çok daha anlamlı. Burada üreteceğimiz ürünlerin çoğunu Türkiye dışarıdan alıyor. Yani aslında ithal ikamesi olan, ihracattan daha önemli bir işi görmüş olacak burası. Bunun Bayburt'tan başlatılmış olması da şehrimiz için çok önemli. Bundan dolayı değerli kardeşlerimi tebrik ediyorum. Dolayısıyla böyle cesaretli, genç girişimci kardeşlerimize biz her türlü desteği vermeye hazırız."
Konuşmaların ardından Kavcıoğlu, protokol üyeleri ve firma sahibi Yavuz Zeze, tesisin açılışını yaptı.
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