Beko'dan SACE ile 125 Milyon Avro Anlaşma

Beko, İtalya Ekonomi ve Maliye Bakanlığına bağlı faaliyet gösteren Sigorta ve İhracat Kredi Kuruluşu (Servizi Assicurativi del Commercio Estero - SACE) ile 125 milyon avro tutarında, 10 yıl vadeli finansman anlaşmasına imza attı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Beko'nun finansman işlemi BNP Paribas ve Deutsche Bank aracılığıyla gerçekleştirildi. Şirket, sermaye yapısını güçlendirirken ve uzun vadeli büyüme hedeflerine önemli katkı sağlayacak finansman ile İtalyan tedarikçilerle işbirliği fırsatlarını da artırmayı hedefliyor.

İşlemin imza töreni İtalya - Türkiye İş Forumu kapsamında İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlendi. Törene, Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Beko Finansman ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CFO) Barış Alparslan ve SACE Üst Yöneticisi (CEO) Alessandra Ricci katıldı.

İşbirliğine göre, SACE ile 125 milyon avro tutarında, 10 yıl vadeli finansman anlaşması sağlandı.

Törende iki ülke arasında ekonomik işbirliğini ileriye taşıma yönündeki güçlü irade bir kez daha vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, SACE tarafından sağlanan finansmanın Beko'nun uzun vadeli büyüme stratejisine katkı sağlayacağını belirtti.

Ebiçlioğlu, Koç Topluluğu olarak küresel ölçekte sürdürülebilir büyüme vizyonlarıyla Türkiye dahil 61 ülkede 132 üretim tesisi ve satış şirketiyle değer yaratmayı sürdürdüklerini vurguladı.

Beko'nun yaptığı yatırımlar ve satın almalarla Avrupa'nın en büyük ev teknolojileri şirketi konumuna ulaşarak, Türkiye'yi yurt dışında da başarıyla temsil eden bir markaya dönüşmesinden gurur duyduklarını aktaran Ebiçlioğlu, "Bu stratejik finansman anlaşmasını, SACE gibi uluslararası finans kuruluşlarının ülkemize ve Beko'ya duydukları güveni bir kez daha göstermesi açısından son derece kıymetli görüyoruz. Bu kredinin finansal sağlamlığımızı daha da güçlendirmesinin ötesinde, çok paydaşlı ekonomik iş birliklerinin ve uzun vadeli ortaklıkların da önünü açacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"Anlaşma, operasyonel faaliyetlerimiz için önemli bir hareket alanı yaratıyor"

Beko Finansman ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Barış Alparslan da uzun vadeli büyüme stratejilerinin temel taşlarından birinin, güçlü bilanço yapılarını sürdürülebilir kaynaklarla desteklemek olduğunun altını çizdi.

Alparslan, SACE ile imzaladıkları anlaşmanın, finansal esnekliklerini artırırken, kaynak çeşitliliklerini de güçlendirmelerine ve vade yapılarını daha sağlıklı bir düzeye taşımalarına katkı sağladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu anlaşma, operasyonel faaliyetlerimiz için önemli bir hareket alanı yaratırken, uluslararası finans kuruluşlarının uzun vadeli yaklaşımımıza duyduğu güveni de yansıtıyor. Sürdürülebilir büyüme yolculuğumuzu destekleyen bu işlemle, yatırımcılarımızın, iş ortaklarımızın ve tüketicilerimizin beklentilerini istikrarlı şekilde karşılamaya devam edeceğiz."

SACE CEO'su Alessandra Ricci ise üretim sistemleri için stratejik bir ortak ve küresel ölçekte tanınan güçlü bir sanayi lideri olan Beko ile işbirliği başlatmaktan gurur duyduklarını ifade etti.

İşbirliğinin, SACE'nin Push Stratejisi'nin sağladığı somut faydaları da ortaya koyan güçlü bir örnek olduğuna dikkati çeken Ricci, "Stratejimiz sayesinde İtalyan şirketleri, küresel ölçekte yeni iş fırsatlarına erişebiliyor, yenilikçi çözümlerle uluslararası değer zincirlerine daha kolay dahil olabiliyor." değerlendirmesinde bulundu.