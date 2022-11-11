Belçika'da devrim gibi karar: Bundan böyle çalışanlar haftada 5 gün yerine 4 gün mesai yapacak

Belçika'da çalışanların haftada 5 gün yerine 4 gün mesai yapmasına olanak sağlayan düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Hükümetin haziran ayında onayladığı yeni iş gücü anlaşmasına göre ülkedeki çalışanlar 20 Kasım'dan itibaren olanaktan faydalanabilecek.

ÇALIŞMA SAATLERİ AZALMIYOR

Çalışanlar 4 gün mesai yapıp yapmayacaklarını kendileri belirleyecek. Ancak yeni sistemde çalışma saatleri azalmayacak. 4 gün çalışmak isteyenler mesailerini sıkıştıracak.

MAAŞLAR AYNI KALACAK

Yasaya göre, kişinin 4 gün çalışma isteği kesinlikle işten çıkarma veya fesih nedeni olarak kabul edilmeyecek. Maaş ve sosyal haklar aynı kalırken, günlük yemek fişi sayısı ve yol paralarında değişiklik olabileceği öğrenildi. Öte yandan yeni düzenlemede gece saatlerinde işle ilgili telefon veya maillere çalışanlar isterlerse cevap vermeyecek.

AVRUPA ÜLKELERİ 4 GÜN ÇALIŞMAYI TARTIŞIYOR

Dört günlük çalışma düzeni, koronavirüs salgınıyla birlikte yeniden gündeme geldi. Avrupa genelinde pek çok işçi sendikası hükümetlere dört günlük çalışma düzenini hayata geçirmeye çağırırken, Belçika'nın yanı sıra başka Avrupa ülkeleri de konuyu tartışmaya başladı. İngiltere, İskoçya ve İzlanda'da geçtiğimiz yıl bazı şirketlerde haftada 4 günlük mesai için yapılan testlerin verimlilik açısından başarıya ulaştığı açıklanmıştı.

İNGİLTERE'DE 70 ŞİRKETTE PİLOT UYGULAMA

İngiliz Milletvekili Peter Dowd geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, dört gün çalışmanın yasal olması için bir yasa tasarısı sunmaya karar verdi. Haziran ayında İngiltere'de haftada 4 iş gününe geçiş için dünyadaki en büyük pilot uygulama başlamıştı. Ülkedeki 70 şirkette 3300'den fazla çalışanın katılımıyla düzenlenen pilot uygulama 6 ay sürecek.