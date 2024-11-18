Benzin fiyatları düşüyor - Son Dakika
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Ekonomi

Benzin fiyatları düşüyor

Benzin litre fiyatında 62 kuruş indirimle yeni fiyatlar, Ankara'da 42,68 lira olacak.

18.11.2024 13:19
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Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 62 kuruş indirime gidilecek.

AA muhabirinin sektör kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Başkent Ankara'da ortalama 43,30 liradan satılan benzinin litre fiyatı 42,68 lira olacak.

Benzinin litresi İstanbul'da 42,89 liradan 42,27 liraya, İzmir'de 43,74 liradan 43,12 liraya inecek.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Kaynak: AA

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