Akaryakıta çifte zam! Gece yarısı tabela değişiyor

Ekonomi

Özgür Özel "O görüntüler montaj" deyip bir daha denedi, kalabalıktan yine aynı cevap geldi

Uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurundaki değişikliklere bağlı olarak sürekli güncellenen akaryakıtta yeni bir gelişme yaşandı. 21 Mart Perşembe günü pompaya yansıyacak zamla benzin ve motorinde fiyatlar 43 TL seviyelerini aşmış olacak.

En son 15 Mart Cuma günü benzin ve motorine yapılan zamdan sonra iki petrol ürününde yine fiyat artışı yaşanacak. Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre benzine 1.34 TL, motorine ise 1.11 TL zam yapılacak.

BENZİN, MOTORİN VE LPG NE KADAR?

İstanbul'da benzinin litre fiyatı 42,10 TL,

Motorinin litre fiyatı 41,90 TL,

LPG ise ortalama 21,95 TL'den satılıyor

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatının bulunması yöntemi kullanılarak hesaplanıyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı bulunuyor. Hesaplama sonucunda dağıtım firmaları tarafından uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre değişiklik gösterebiliyor.