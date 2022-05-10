Benzine 78 kuruş zam geldi! İstanbul'da litre fiyatı 21,13 liraya ulaştı - Son Dakika

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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişiklikler akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Son olarak benzin fiyatına zam geldi. Benzinin litre fiyatı gece yarısından geçerli olmak üzere 78 kuruş artacak.

LİTRE FİYATI 21 LİRAYI GEÇTİ

Zam sonrası benzin İstanbul'da 21,13 liraya; Ankara ve İzmir'de ise 21,22 liraya yükselecek. Bayram öncesi, 30 Nisan cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 1 lira 33 kuruşluk fiyat artışı gerçekleşmişti.

PETROLDEKİ DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR

Brent petrolde ise AB'nin Rusya'ya ambargo planında yumuşamaya gittiği yönündeki haber akışıyla düşüş sürüyor. Dün 112 dolar civarında işlem gören brent petrol bugün 104 dolara geriledi.