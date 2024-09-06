Benzine gece yarısı 1 lira 83 kuruşluk indirim! Tabeladaki rakam araç sahiplerini keyiflendirecek - Son Dakika
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Ekonomi

Benzine gece yarısı 1 lira 83 kuruşluk indirim! Tabeladaki rakam araç sahiplerini keyiflendirecek

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Petrol fiyatları ve döviz kurundaki değişiklikler akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Gece yarısı benzine sessiz sedasız 1 lira 83 kuruşluk büyük bir indirim gelirken, pompaya yansıyan fiyat düşüşüyle birlikte İstanbul'da benzinin litresi 43 lira 31 kuruştan satılıyor.

06.09.2024 10:30
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Brent petrol fiyatlarında dalganlanmayla, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor.

Bu gece yarısı benzine sessiz sedasız 1 lira 83 kuruşluk indirim geldi. Yeni fiyatlar bu gece yarısından (6 Eylül Cuma 2024) itibaren geçerli olacak. Motorin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği yaşanmadı.

GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

İstanbul'da benzinin litresi ortalama 43,31 liraya, motorinin litresi ise 43,23 liraya satılıyor. LPG/Otogazın pompa fiyatı İstanbul Avrupa yakasında 25,13 lira, Anadolu yakasında 24,59 lira seviyesinde yer alıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor

Benzine gece yarısı 1 lira 83 kuruşluk indirim! Tabeladaki rakam araç sahiplerini keyiflendirecek

İstanbul, Ekonomi, Enerji, Finans, Döviz, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Benzine gece yarısı 1 lira 83 kuruşluk indirim! Tabeladaki rakam araç sahiplerini keyiflendirecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Nuri Şimşek: aman aman bu ne büyük lütuf gözlerim yaşardı 39 1 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: motorine niye yok bütün taşıma işleri motorinle oluyor asıl ona olmasi lazım değilmi 36 1 Yanıtla
    Aydın Efe: Ne taşıyorsunuz aceba? 0 1
  • ismail: he ya tabiki keyiflenecez ayda 4 bindirime 1 indirim 28 2 Yanıtla
  • Tolga Arslanoğlu: Keyiften dört köşe herkes 27 1 Yanıtla
  • Erol MARASLI: Şimdi indirdiler 3 gün içinde bindirecekler.takipte kalın 22 2 Yanıtla
  • Murat yaman: indirimin tadını çıkartın,üç gün sonra gene okkalı bir bindirim gelir.! 19 1 Yanıtla
  • DORUĞUN GERZESİ: çok keyifliyim anlatamam 11 1 Yanıtla
  • Samet Çakır: O indirime daha sakız vermiyorlar kim keyiflenir bu habere, yalandan şişirmeyin benzin 41 tl 14 tl ymiş gibi haber yapıyorsunuz 8 1 Yanıtla
  • Vedat null: 3 gün sonra 2 TL zam gelir merak etmeyin 8 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Benzine gece yarısı 1 lira 83 kuruşluk indirim! Tabeladaki rakam araç sahiplerini keyiflendirecek - Son Dakika
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