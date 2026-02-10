Akaryakıta okkalı zam geliyor! İşte yeni fiyatlar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Akaryakıta okkalı zam geliyor! İşte yeni fiyatlar

Haberin Videosunu İzleyin
Akaryakıta okkalı zam geliyor! İşte yeni fiyatlar
10.02.2026 11:36  Güncelleme: 11:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Akaryakıta okkalı zam geliyor! İşte yeni fiyatlar
Haber Videosu

Yılbaşından bu yana peş peşe zamlanan akaryakıta bir zam daha geliyor. Benzinin litresine perşembe gününden itibaren 1 lira 55 kuruş zam bekleniyor. Zam sonrası benzinin litresi İstanbul'da 56,85 liraya, Ankara'da 57,94 liraya, İzmir'de ise 58,23 liraya yükselmesi bekleniyor.

Petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt pompalarına zam olarak yansıyor. Motorine nazaran daha ucuza satılan benzin fiyatlarına, petrol fiyatlarında sert bir düşüş olmaması halinde Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,55 lira zam yapılması bekleniyor.

BENZİN NE KADAR OLACAK?

İstanbul'da zamlı benzinin 56,85 liraya, Ankara'da 57,94 liraya, İzmir'de ise 58,23 liraya yükselmesi bekleniyor.

PETROL VE DÖVİZ FİYATLARI BELİRLEYİCİ OLUYOR

Uluslararası petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile döviz kurundaki değişimler, akaryakıt ürünlerinin rafineri çıkış fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Bu gelişmelerin ardından benzinde yeni bir artışın gündeme gelmesi dikkat çekiyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

10 Şubat 2026 Salı günü itibarıyla İstanbul Avrupa Yakası'nda benzinin litre fiyatı 55,47 TL, motorinin litre fiyatı 57,74 TL, LPG'nin litre fiyatı ise 30,09 TL olarak uygulanıyor. İstanbul Anadolu Yakası'nda benzin 55,30 TL, motorin 57,57 TL, LPG ise 29,49 TL'den satılıyor.

Ankara'da benzinin litre fiyatı 56,39 TL, motorinin litre fiyatı 58,86 TL, LPG'nin litre fiyatı 29,97 TL seviyesinde bulunuyor. İzmir'de ise benzin 56,68 TL, motorin 59,13 TL, LPG ise 29,89 TL'den satışa sunuluyor.

İstanbul, Ekonomi, Ankara, Enerji, Finans, İzmir, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Akaryakıta okkalı zam geliyor! İşte yeni fiyatlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • onur pari onur pari:
    Kupon fırsat. Neşeyle benzinliklerdeyiz. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alexandro Bernabei’nin 25 Metreden Attığı Gol Sosyal Medyada Gündem Oldu Alexandro Bernabei'nin 25 Metreden Attığı Gol Sosyal Medyada Gündem Oldu
Meclis’teki taciz davasında tutuklu sanıklar tahliye edildi Meclis'teki taciz davasında tutuklu sanıklar tahliye edildi
10 gün evinde sakladı, müzeye getirince kent ayağa kalktı Surat ifadesi ve tavırlarına dikkat 10 gün evinde sakladı, müzeye getirince kent ayağa kalktı! Surat ifadesi ve tavırlarına dikkat
Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen: Batman’a uçmak Londra’ya uçmaktan daha pahalı Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen: Batman'a uçmak Londra'ya uçmaktan daha pahalı
Erman Toroğlu hakkında soruşturma başlatıldı Erman Toroğlu hakkında soruşturma başlatıldı
Yağmur çamur dinlemiyorlar 14 Şubat’taki heyacan için sırada bekliyorlar Yağmur çamur dinlemiyorlar! 14 Şubat'taki heyacan için sırada bekliyorlar
Dev organizasyona ünlü fenomen damga vurdu: 1 milyon dolarlık... Dev organizasyona ünlü fenomen damga vurdu: 1 milyon dolarlık...
Bahçeli’den salonu ayağa kaldıran sözler Hep bir ağızdan o sloganı attılar Bahçeli'den salonu ayağa kaldıran sözler! Hep bir ağızdan o sloganı attılar
Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor

11:38
İrfan Can Kahveci’ye büyük şok Fener’den gittiğinden beri yüzü gülmedi
İrfan Can Kahveci'ye büyük şok! Fener'den gittiğinden beri yüzü gülmedi
11:36
Tacizci amca, Ajda Pekkan’ın vokalistini canından bezdirdi
Tacizci amca, Ajda Pekkan'ın vokalistini canından bezdirdi
11:33
Kante ilk maçında gördüklerine inanamadı: En iyi şekilde karşılık veririm
Kante ilk maçında gördüklerine inanamadı: En iyi şekilde karşılık veririm
11:19
Taner Çağlı tahliye edildi Mehmet Akif Ersoy’la ilgili olay itiraf: Sevgilimle de...
Taner Çağlı tahliye edildi! Mehmet Akif Ersoy'la ilgili olay itiraf: Sevgilimle de...
10:59
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK’teki koşullar vatandaşı isyan ettirdi
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK'teki koşullar vatandaşı isyan ettirdi
10:55
Nereden nereye Bu çocuğu şimdi dünya tanıyor
Nereden nereye! Bu çocuğu şimdi dünya tanıyor
10:26
Dünya her şeyi anlatmasını beklerken, o tek bir cümle sarf etmiş
Dünya her şeyi anlatmasını beklerken, o tek bir cümle sarf etmiş
09:39
Devlet hastanesinde rüşvet skandalı 2 doktor gözaltına alındı
Devlet hastanesinde rüşvet skandalı! 2 doktor gözaltına alındı
09:27
İstanbul’a 4. kar yağışı geliyor Tarih verildi
İstanbul'a 4. kar yağışı geliyor! Tarih verildi
08:34
Yılmaz Güney tepkisi çok konuşulmuştu Savcı Yavuz Engin’in görev yeri değiştirildi, askere gidiyor
Yılmaz Güney tepkisi çok konuşulmuştu! Savcı Yavuz Engin'in görev yeri değiştirildi, askere gidiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2026 11:54:17. #.0.5#
SON DAKİKA: Akaryakıta okkalı zam geliyor! İşte yeni fiyatlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.