Benzine zam! Bu gece yarısından itibaren 81 kuruşluk artış bekleniyor - Son Dakika
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Benzine zam! Bu gece yarısından itibaren 81 kuruşluk artış bekleniyor

27.03.2023 09:43

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanmalar devam ederken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bu gece yarısından itibaren benzine 81 kuruş indirim gelmesi beklenirken, fiyat düşüşüyle birlikte İstanbul'da benzinin litresi 19 lira 79 kuruştan, Ankara'da ise 20 lira 13 kuruştan satılacak.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BENZİNİN LİTRESİ İSTANBUL'DA 20 LİRANIN ALTINA DÜŞECEK

28 Mart Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 81 kuruş indirim gelmesi bekleniyor. Araç sahiplerini mutlu edecek bu indirimle birlikte benzinin litresi İstanbul'da 19 lira 79 kuruş, Ankara'da 20 lira 13 kuruş ve İzmir'de ise 20 lira 12 kuruştan satılacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

YORUMLAR (1)
  • Tahsin Koldemir: Zam mı indirim mi karar verin lütfen.. Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
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İstanbul, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Benzine zam! Bu gece yarısından itibaren 81 kuruşluk artış bekleniyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Benzine zam! Bu gece yarısından itibaren 81 kuruşluk artış bekleniyor - Son Dakika
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