BGN, 232,5 Milyon Dolarlık Finansman Anlaşması İmzaladı

Ekonomi

Enerji ticaretinde faaliyet gösteren BGN, stratejik büyümesini desteklemek amacıyla finansman anlaşması imzaladı. Abu Dhabi İhracat Ofisi (ADEX) ve First Abu Dhabi Bank (FAB) liderliğinde, Birleşik Arap Emirlikleri'nden 9 bankanın katılımıyla oluşturulan konsorsiyumla sağlanan kredi finansmanı 232,5 milyon dolara yükseltildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Abu Dabi'de gerçekleşen imza törenine BGN Grup Üst Yöneticisi (CEO) Rüya Bayegan, ADEX Genel Direktörü Khalil Al Mansoori ve konsorsiyum bankalarının üst düzey temsilcileri katıldı.

Başlangıçta 100 milyon dolar olarak belirlenen finansman paketi, murabaha finansman modeli gibi yenilikçi unsurlar içeren hibrit bir yapı ile genişletildi. Bu model, geleneksel ve İslami finans kuruluşlarını bir araya getirerek bölgesel ticaret finansmanı açısından yeni bir standart oluşturuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BGN Grup Üst Yöneticisi (CEO) Rüya Bayegan, genişletilmiş finansman paketinin Birleşik Arap Emirlikleri finans sektörünün şirketin küresel enerji ticaretindeki stratejik konumuna duyduğu güveni yansıttığını belirterek, "Yenilikçi finansman yapısı, uluslararası likidite tabanımızı güçlendirirken, Körfez ve diğer bölgelerdeki finansal iş birliklerimizi derinleştirme stratejimizin bir parçası olacak." ifadelerini kullandı.

BGN son yıllarda küresel ticaret ağını genişleterek, 23 farklı lokasyonda ve yıllık 50 milyon tonluk ticaret hacmiyle faaliyet gösteriyor. Cenevre, Dubai, Houston, Londra, Rotterdam ve Singapur gibi stratejik merkezlerde ofisleri bulunan şirket, LNG, sürdürülebilir havacılık yakıtı ve karbon piyasalarında büyüme stratejisi izliyor.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin finansman sektörü, 2024'te 800 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşırken, enerji sektörünün ülke gayri safi yurtiçi hasılasına katkısı yüzde 30 seviyesinde gerçekleşti. BGN'ye yönelik kredi talebi, ADEX ve yerel bankaların ticaret finansmanı çözümlerindeki rolünü ortaya koyuyor.

Anlaşmanın hukuki danışmanlığını BGN adına HFW, kredi veren bankalar adına ise Reed Smith üstlendi.