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Biden ile Putin son bir ayda ikinci kez görüştüler - Son Dakika

Biden ile Putin son bir ayda ikinci kez görüştüler

31.12.2021 01:01

Son dönemde Ukrayna'da yaşanan gerilim ABD ve Rusya'nın ilişkilerini etkiledi. İlişkileri yeniden güçlendirmek ve Ukrayna konusunu ele almak için ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin son bir ayda iki kez telefonla görüştü. Son görüşmede Biden'ın, Putin'den "Ukrayna konusunda gerilimi düşürmesini" istediğini ifade edildi.

ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında başta Ukrayna olmak üzere iki ülke arasında son dönemde gerginliğe neden olan konuların ele alındığı telefon görüşmesi sona erdi.

ANA GÜNDEM MADDESİ: UKRAYNA

Basın kapalı olarak gerçekleştirilen telefon görüşmesinin ABD yerel saatiyle 16:25'te (TSİ 00:25) bittiği bildirildi. Yaklaşık 50 dakika süren ve iki lideri Ukrayna konusunda son bir ayda 2'nci kez bir araya getiren görüşmede, ağırlıklı olarak Ukrayna'daki gerginliğin ele alındığı kaydedildi.

"GERİLİMİ DÜŞÜR" ÇAĞRISI

ABD medyasına yansıyan haberlerde Biden'ın Putin'den "Ukrayna konusunda gerilimi düşürmesini" istediği vurgusu öne çıktı.

10 OCAK'TAKİ GÖRÜŞMELERE ZEMİN TEŞKİL EDECEK

Biden ile Putin arasında bugün yapılan görüşmenin 10 Ocak'taki diplomatik görüşmelere zemin teşkil etmesi bekleniyor.

Beyaz Saray, önceki gün yaptığı açıklamada, ABD ve Rusya arasında Ukrayna konusundaki güvenlik görüşmelerinin 10 Ocak'ta başlayacağını bildirmişti. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de NATO-Rusya Konseyini 12 Ocak'ta toplantıya çağırmaya karar verdiğini duyurmuştu.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Vladimir Putin, Ukrayna, Rusya, Dünya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Biden ile Putin son bir ayda ikinci kez görüştüler - Son Dakika Ekonomi


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