Biga için Demir Yolu ve Liman Talepleri

Ekonomi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı (TOBB) Rifat Hisarcıklıoğlu, "Güney Marmara'nın sanayi merkezi halinde gelen Biga'ya demir yolu istiyoruz. OSB'nin genişlemesini ve turizme destek için yat limanı kazandırılmasını arzu ediyorlar. Ayrıca bu bölgeye hizmet verecek bir konteyner limanı Karabiga'ya yakışır." dedi.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde Ticaret ve Sanayi Odasının katkılarıyla bu yıl 18'incisi düzenlenen Gıda, Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı'nın açılış töreni, kapalı pazar yerinde gerçekleştirildi.

Hisarcıklıoğlu, programda yaptığı konuşmada, Biga Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde dün hizmete açtıkları arabuluculuk merkezi sayesinde ticari ihtilafların hem daha hızlı hem de daha ucuza çözülebileceğini söyledi.

Biga'nın bir tarım ve sanayi merkezi olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, "Biga Ticaret ve Sanayi Oda'mızı ve gerçek Biga sevdalısı Oda Başkanı'mız Şadan Doğan kardeşimi yürekten kutluyorum. Zira artık fuarımız kurumsallaştı, 18'incisini yapıyoruz. Burada çok doğru bir girişime imza atıyorsunuz. Güney Marmara'nın en büyük tanıtım etkinliğini gerçekleştiriyorsunuz. Böylece üreticinin ve ürünün reklamını yapıyorsunuz. Milli değerlerimize sahip çıkıyorsunuz. İşte, yerel kalkınmanın, zenginleştirmenin yolu budur." diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, fuarın "Türkiye'yi doyuran topraklar" olan Biga ve Çanakkale'nin üretim gücünü gösterdiğini vurguladı.

1915 Çanakkale Köprüsü'nün Biga'yı Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan kritik ticaret koridoru haline dönüştürdüğünü anlatan Hisarcıklıoğlu, "İnşallah bir an önce bu yolun İzmir yolu ile birleşmesini iş dünyamız bekliyor." ifadesini kullandı.

"Çanakkale'de 18 ürün coğrafi işarete kavuştu"

Sanayi yatırımlarının gün geçtikçe arttığını, yerel ürünler bakımından da ilçenin büyük bir zenginliğe sahip olduğunu kaydeden Hisarcıklıoğlu, "Çanakkale'de 18 ürün coğrafi işarete kavuştu. En son Biga Ticaret ve Sanayi Odamız, Biga peynir tatlısını coğrafi işaretle koruma altına aldı. Çanakkale'nin seçkin lezzetlerinden Ezine peyniri de Avrupa Birliği'nde tescilli ilk Türk peyniri oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'nin markalaşan şehirlerinde birlikteliğin olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, vali, belediye başkanı, milletvekilleri ve sivil toplum kuruluşları bir ve beraberse o şehirlerin marka şehir haline geldiğini, bunu Çanakkale'de de gördüğünü ve etkilendiğini belirtti.

Milletvekillerinden taleplerinin olduğunu dile getiren Hisarcıklıoğlu, "Güney Marmara'nın sanayi merkezi halinde gelen Biga'ya demir yolu istiyoruz. OSB'nin genişlemesini ve turizme destek için yat limanı kazandırılmasını arzu ediyorlar. Ayrıca bu bölgeye hizmet verecek bir konteyner limanı Karabiga'ya yakışır." dedi.

Biga Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şadan Doğan'ın Ankara'da bu konuyu devamlı gündeme getirdiğini ve takip ettiğini anlatan Hisarcıklıoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biga'daki oda ve borsamız, akredite oda ve borsa. İkisi de 5 yıldızlı hizmet veriyor. Zannedeceksiniz ki 5 yıldızı yağ çekmek için ben söylüyorum. Çünkü onlar beni seçiyor, ben onları seçmiyorum. Aklınıza öyle gelebilir ama bu yıldızı ben vermiyorum. Uluslararası bir akreditasyon kurulu tarafından Biga'daki Ticaret ve Sanayi Odasını, Paris, Berlin ve Londra'daki odaları kim denetliyorsa onlar denetliyor. Verdikleri yıldızlar, tam 5 yıldız. Bundan dolayı odamı ve borsamı kutluyorum. Kendilerine çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum."

Biga Sığırcılığı Güzellik Yarışması'nda dereceye giren yetiştiricilere ödüllerinin verilmesinin ardından protokol üyelerince kurdele kesilerek fuarın açılışı gerçekleştirildi.

Törene, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, CHP Çanakkale Milletvekilleri İsmet Güneşhan ve Özgür Ceylan, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Biga Kaymakamı Ercan Kayabaş, Biga Belediye Başkanı Alper Şen, Biga Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şadan Doğan, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Ömer Faruk Göktürk, siyasi partilerin temsilcileri, iş insanları ve diğer davetliler katıldı.

Biga'da 130'dan fazla firmayı bir araya getiren fuar, 6 Ekim'e kadar devam edecek.

TOBB Anaokulu açıldı

Çanakkale Valisi Toraman, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve beraberindekiler, Şirintepe Mahallesi Siteler mevkisinde TOBB tarafından inşa ettirilen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Anaokulunun açılışını yaptı.

Davetliler, okulun bahçesinde Türk bayrağı taşıyan anaokulu öğrencileri tarafından karşılandı.

Tören, dua edilmesi, açılış kurdelesinin kesilmesi ve sınıfların gezilmesiyle tamamlandı. Toraman ve Hisarcıklıoğlu, ziyaret ettikleri bir sınıftaki öğrencilere bir yüzünde Türk bayrağı bulunan Türkiye haritası hediye etti.