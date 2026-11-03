Bilecik Gölpazarı'ndaki BEBKA destekli tesis 2022'den bu yana 1000 ton ceviz işledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Bilecik Gölpazarı'ndaki BEBKA destekli tesis 2022'den bu yana 1000 ton ceviz işledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Bilecik Gölpazarı\'ndaki BEBKA destekli tesis 2022\'den bu yana 1000 ton ceviz işledi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Bilecik Gölpazarı\'ndaki BEBKA destekli tesis 2022\'den bu yana 1000 ton ceviz işledi
Haber Videosu

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde BEBKA desteğiyle kurulan ceviz tesisi, 2022'den bu yana 1000 ton ceviz işledi. Yıllık 250 ton kapasiteli tesisten çevre illerdeki üreticiler de yararlanıyor; işlenen cevizin katma değeri yaklaşık 10 katına çıkıyor.

ATAHAN GEZER/MUHSİN ARSLAN - Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde kurulan Ceviz İşleme Kurutma Tesisi'nde 2022 yılından bu yana 1000 ton ceviz işlenerek piyasaya sürüldü.

Tesis, Gölpazarı ilçe merkezinde 380 metrekarelik kapalı alanda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) desteğiyle "Kırsalda Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı" kapsamında hizmete alındı.

Eylül ve ekim aylarında hizmet veren tesise çiftçiler tarafından getirilen yaş cevizler, makineler yardımıyla sırasıyla yıkama, soyma, kurutma ve kalibrelerine göre ayrılma (boylama) işlemlerinden geçiriliyor.

Tesiste işlenen "Bilecik", "Şebin", "Chandler" ve "Fernette" cinsi cevizler, çuvallanarak pazara sunuluyor. Yıllık 250 ton işleme kapasitesine sahip tesisten Bilecikli üreticilerin yanı sıra Bursa, Sakarya ve Kütahya gibi çevre illerde üretim yapan çiftçiler de yararlanıyor.

"Katma değer yaklaşık 10 katına çıkıyor"

BEBKA Bilecik Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Banuçiçek Özalp, AA muhabirine, Bilecik'in ceviz üretimiyle öne çıkan bir il olduğunu ve bu potansiyeli değerlendirmek amacıyla tesisi hayata geçirdiklerini söyledi.

Cevizlerin tesise yeşil kabuklu ve yaş geldiğini belirten Özalp, şunları ifade etti:

"Önceden üreticilerimiz cevizlerini ağırlıklı olarak yeşil kabuklu halde satışa sunuyorlardı. Bu durum zaman zaman pazarda yanlış fiyatlandırmalara ve emek kaybına sebep oluyordu. Tesisin kurulmasıyla birlikte üreticilerimiz artık cevizlerini doğrudan tüketime hazır, kurutulmuş ve boylanmış halde satmaya başladılar. Bu da yeşil kabuklu haliyle kıyasladığımızda yaklaşık 10 katına yaklaşan bir katma değer oluşturulması anlamına geliyor."

"Saklaması ve işçiliği artık çok daha kolay"

Tesisin işletmesini üstlenen Gölpazarı Ziraat Odasının Başkanı Mehmet Denizli de bölgede ceviz yetiştiriciliğinin son derece yaygın olduğunu dile getirdi.

Hasat edilen ürünlerin çoğunlukla İstanbul, Eskişehir, Sakarya ve Bursa gibi büyükşehir pazarlarına gönderildiğini belirten Denizli, "Yaş cevizi muhafaza etmek ve çürümeden saklamak çok zordu. Artık tesiste kurutulmuş ürün elde ettiğimiz için saklaması ve işçiliği son derece kolaylaştı. Gölpazarı'nın toprak yapısı ceviz üretimine çok uygun, burada yetişen cevizin içi dolu, yağ oranı yüksek ve lezzetlidir." dedi.

Kaynak: AA
GölpazarıEkonomiBilecikGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ev sahibine soğuk duş 25 bin liraya kiraladığı evi hostele çevirmiş Ev sahibine soğuk duş! 25 bin liraya kiraladığı evi hostele çevirmiş
Televizyon kanallarından radikal karar Bu akşam üç dizi yayınlanmayacak Televizyon kanallarından radikal karar! Bu akşam üç dizi yayınlanmayacak
Hükümet kanadından emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama Hükümet kanadından emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama
6 suç kaydı vardı, hiç tanımadığı kadına dehşeti yaşattı Hayat karartan tokat kamerada 6 suç kaydı vardı, hiç tanımadığı kadına dehşeti yaşattı! Hayat karartan tokat kamerada
Enflasyon rakamları açıklandı Enflasyon rakamları açıklandı
Veli grubundan numarasını aldığı evli kadına yazdı, aldığı cevaba bakın Veli grubundan numarasını aldığı evli kadına yazdı, aldığı cevaba bakın
Kasım ayı kira artış oranı belli oldu Kasım ayı kira artış oranı belli oldu
Emekli ve memur zammında 4 aylık tablo netleşti İşte yeni oran Emekli ve memur zammında 4 aylık tablo netleşti! İşte yeni oran
12:39
Bomba iddia: İmamoğlu ve Emir Sarıgül cezaevinde birbirine girdi
Bomba iddia: İmamoğlu ve Emir Sarıgül cezaevinde birbirine girdi
12:28
Ortak basın toplantısına Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Korece teşekkürü damga vurdu
Ortak basın toplantısına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Korece teşekkürü damga vurdu
12:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore’de Nükleer santral için iş birliği zaptı imzalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'de! Nükleer santral için iş birliği zaptı imzalandı
12:07
Bahçeli’den dünyaya yeni ittifak çağrısı Merkezinde Kudüs var
Bahçeli'den dünyaya yeni ittifak çağrısı! Merkezinde Kudüs var
11:56
Futbol dünyası yasta Kaleciyle çarpışan futbolcu öldü
Futbol dünyası yasta! Kaleciyle çarpışan futbolcu öldü
11:48
Yıldız ismi duyurdular Türk futbol tarihine geçecek rekor bonservis
Yıldız ismi duyurdular! Türk futbol tarihine geçecek rekor bonservis
11:18
Bakan Gürlek: Fon soruşturmasında kapsamlı suç yapısı tespit edildi
Bakan Gürlek: Fon soruşturmasında kapsamlı suç yapısı tespit edildi
10:07
Veli grubundan numarasını aldığı evli kadına yazdı, aldığı cevaba bakın
Veli grubundan numarasını aldığı evli kadına yazdı, aldığı cevaba bakın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2026 12:45:10. #.0.2#
SON DAKİKA: Bilecik Gölpazarı'ndaki BEBKA destekli tesis 2022'den bu yana 1000 ton ceviz işledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android