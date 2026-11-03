Bilecik Gölpazarı\'ndaki BEBKA destekli tesis 2022\'den bu yana 1000 ton ceviz işledi

ATAHAN GEZER/MUHSİN ARSLAN - Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde kurulan Ceviz İşleme Kurutma Tesisi'nde 2022 yılından bu yana 1000 ton ceviz işlenerek piyasaya sürüldü.

Tesis, Gölpazarı ilçe merkezinde 380 metrekarelik kapalı alanda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) desteğiyle "Kırsalda Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı" kapsamında hizmete alındı.

Eylül ve ekim aylarında hizmet veren tesise çiftçiler tarafından getirilen yaş cevizler, makineler yardımıyla sırasıyla yıkama, soyma, kurutma ve kalibrelerine göre ayrılma (boylama) işlemlerinden geçiriliyor.

Tesiste işlenen "Bilecik", "Şebin", "Chandler" ve "Fernette" cinsi cevizler, çuvallanarak pazara sunuluyor. Yıllık 250 ton işleme kapasitesine sahip tesisten Bilecikli üreticilerin yanı sıra Bursa, Sakarya ve Kütahya gibi çevre illerde üretim yapan çiftçiler de yararlanıyor.

"Katma değer yaklaşık 10 katına çıkıyor"

BEBKA Bilecik Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Banuçiçek Özalp, AA muhabirine, Bilecik'in ceviz üretimiyle öne çıkan bir il olduğunu ve bu potansiyeli değerlendirmek amacıyla tesisi hayata geçirdiklerini söyledi.

Cevizlerin tesise yeşil kabuklu ve yaş geldiğini belirten Özalp, şunları ifade etti:

"Önceden üreticilerimiz cevizlerini ağırlıklı olarak yeşil kabuklu halde satışa sunuyorlardı. Bu durum zaman zaman pazarda yanlış fiyatlandırmalara ve emek kaybına sebep oluyordu. Tesisin kurulmasıyla birlikte üreticilerimiz artık cevizlerini doğrudan tüketime hazır, kurutulmuş ve boylanmış halde satmaya başladılar. Bu da yeşil kabuklu haliyle kıyasladığımızda yaklaşık 10 katına yaklaşan bir katma değer oluşturulması anlamına geliyor."

"Saklaması ve işçiliği artık çok daha kolay"

Tesisin işletmesini üstlenen Gölpazarı Ziraat Odasının Başkanı Mehmet Denizli de bölgede ceviz yetiştiriciliğinin son derece yaygın olduğunu dile getirdi.

Hasat edilen ürünlerin çoğunlukla İstanbul, Eskişehir, Sakarya ve Bursa gibi büyükşehir pazarlarına gönderildiğini belirten Denizli, "Yaş cevizi muhafaza etmek ve çürümeden saklamak çok zordu. Artık tesiste kurutulmuş ürün elde ettiğimiz için saklaması ve işçiliği son derece kolaylaştı. Gölpazarı'nın toprak yapısı ceviz üretimine çok uygun, burada yetişen cevizin içi dolu, yağ oranı yüksek ve lezzetlidir." dedi.