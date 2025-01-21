Bilecik'te Konut Satışları Yüzde 35,4 Arttı

Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre; Bilecik'te 2024 Aralık ayında konut satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 35,4 oranında arttı.

TÜİK'ten edinilen bilgiye göre, Bilecik genelinde konut satışları 2024 Aralık ayında, 2023 Aralık ayına göre yüzde 35,4 oranında artarak 513 adet oldu. Bilecik'te konut satışlarında 2024 Aralık ayında konutların 269 adedi ilk defa (ilk el satış), 244 adedi ise ikinci el satış olarak gerçekleşti. Bilecik'te satışı yapılan 513 konuttan ipotekli satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 117,4 oranında artarak 50 adet, diğer satışlar ise yüzde 30,1 oranında artarak 463 adet olarak gerçekleşti. Bilecik'te ipotekli satış yapılan 50 konutun 17 adedi ilk satış, 33 adedi ise ikinci el satış oldu.

Türkiye genelinde konut satışları 2024 Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 53,4 artarak 212 bin 637 oldu. - BİLECİK