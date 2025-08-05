BİM\'den Afyon\'da Yeni Meyve-Sebze Platformu

BİM, meyve-sebze tedarik zincirinde verimliliği artırmak ve ürünlerin tazeliğini koruyarak tüketiciye ulaşmasını sağlamak amacıyla Afyon'da 30 bin metrekarelik yeni Meyve-Sebze Platformu'nu hayata geçirdi. Yeni platformunun açılışı ile tedarik zinciri süreçlerinin daha verimli hale gelmesi, üreticiden çıkan ürünlerin çok daha kısa sürede BİM mağazalarına ulaşması hedefleniyor.

BİM'in Afyon'da yapımı tamamlanan yeni Meyve-Sebze Platformu, 20 bin metrekarelik kapalı olmak üzere toplam 30 bin metrekarelik alanı ile Türkiye genelinde 46 bölge deposuna hizmet verecek. Yeni Meyve-Sebze Platformu; 13 bin metrekare ortam soğutma sistemi, 1.000 ton kapasiteli muz sarartma odaları, 7 adet soğuk hava deposu, ürün analizleri için kurulacak laboratuvar ve 41 araç rampasıyla Türkiye perakende sektöründe örnek bir lojistik çözüm merkezi olma özelliği de taşıyor. Yeni platformda 90'ın üzerinde kişiye istihdam sağlanacak.

BİM tarafından yapılan açıklamda şu bilgilere yer verildi:

"Ülke geneline yayılımı kolaylaştıran konumu sayesinde; üreticiler için önemli bir lojistik üssüne dönüşecek ve üreticilerin ürünlerini hızlı ve taze bir şekilde bu platforma ulaştırması sağlanacak. Ürünler kalite kontrollerinin ardından doğrudan depolara sevk edilerek, tüketiciye çok daha taze şekilde ulaştırılacak. Platform aracılığıyla Ekim ayı itibarıyla aylık yaklaşık olarak 25 bin ton taze meyve ve sebzenin sevkiyatının yapılması planlanıyor.

"Afyon'un merkezi konumu ve yıl boyunca uygun iklim koşulları, platformun 12 ay boyunca kesintisiz bir şekilde çalışmasına da olanak tanıyor. Bu da hem iklim kaynaklı enerji tasarrufu sağlıyor, hem de lojistik operasyonlarda önemli bir maliyet avantajı sunuyor.

"BİM, bu yatırımıyla tüketicilerine daha iyi bir alışveriş deneyimi sunmayı hedeflerken tedarik zincirindeki çevresel etkileri azaltma yönünde de önemli bir adım atıyor."