Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fahiş fiyat sözlerine BİM'den cevap: Maliyet enflasyonuna eğilmediğimiz sürece bu konuşmalar spekülatif - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fahiş fiyat sözlerine BİM'den cevap: Maliyet enflasyonuna eğilmediğimiz sürece bu konuşmalar spekülatif

30.11.2022 19:35

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Zincir marketlerle ilgili kontrolleri sıkılaştıracağız, fiyat farklılıklarını gidermenin yollarını bulacağız, takibini yapacağız" sözlerine yanıt veren BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç, fahiş fiyatların nedenini yüksek enflasyona bağlayarak, "Burada aslında üretimde maliyet enflasyonu var. Maliyet enflasyonuna eğilmediğimiz sürece bu konuşmalar spekülatif. Birçok işletmemiz zarar ediyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda zincir marketlerle ilgili açıklamalarda bulunmuş ve ürünlerin fiyatlarına ilişkin düzenleme yapılacağını söylemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Medya yatıyor, kalkıyor belli isimleri ekrana çıkararak market de market yaptıkları iş bu. Marketlerle ilgili gerek zincir gerek diğer marketlerle alakalı fiyatlar böyle. Kabine'de arkadaşlarıma söyledim. Başta Ticaret Bakanlığımız olmak üzere kontrolleri sıkılaştıracağız. Bütün mesele bu fiyat farklılıklarını gidermenin yollarını arayacağız. Birçok birimlerde ekonomide farklılıklar var, Fiyat İstikrar Komitesi'ni kurarak takibini yapacağız. Zincir marketlerle ilgili kontrolleri sıkılaştıracağız, fiyat farklılıklarını gidermenin yollarını bulacağız, takibini yapacağız" ifadelerini kullanmıştı. BİM'den Erdoğan'ın yaptığı açıklamalara yanıt geldi.

"SEBEBİ ENFLASYONUN YÜKSEKLİĞİ"

Bloomberg HT'ye değerlendirmelerde bulunan Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı ve BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç, "Fahiş fiyat konusunun bu kadar gündemde olmasının sebebi enflasyon oranlarının yüksekliği. Dünyanın mücadele ettiği bir enflasyonun biraz daha farklı yaşanır halini görüyoruz. Burada aslında üretimde maliyet enflasyonu var. Maliyet enflasyonuna eğilmediğimiz sürece bu konuşmalar spekülatif. Birçok işletmemiz zarar ediyor, kâr edenlerin de yüzde 0-4 arasında marjı var. BİM açısından herhangi bir ceza beklentimiz yok" dedi.

"DIŞA BAĞIMLILIĞI AZALTMALIYIZ"

Aykaç "Kendi kendimize yeteceksek birçok konuda dışa bağımlılığı azaltmalıyız. Tarımı kalkındırmak, hayvancılığı artırmak zorundayız. Bizlerin üzerimize yapıştırılmaya çalışılan şeylere nominal olarak değil, oransal bakılması gerekiyor. Ben şirketim adına söyleyebilirim BİM'in 5 yıllık bilançosunu incelesiler, kâr marjında bir artış yok. Diğer şirketler de aynı durumda" dedi.

REKABET KURULU'NA ÇAĞRIDA BULUNDU

Rekabet Kurumu'na çağrıda bulunan Aykaç, "Kontrollerin sıkılaşmasıyla bir problemimiz yok, varsa eksiğimizi görüyoruz. Bu memlekette haksız rekabet işliyor. Rekabet Kurumu'na mesajımız olsun. Türkiye'nin taklit ürün üreten 3. ülke konumunda olduğu söyleniyor. Buna bir çare bulalım artık. Tedarikte bir daralma olduğu gözüküyor, fiyatlara yansıdığını da hissediyorum. Bugün Türkiye'de çağa ayak uyduramamış 150'den fazla yerel market var. 75 bin üzerinde çalışanı olan bir şirketiz. EYT'ye takılan ciddi sayıda çalışan var. Türkiye'deki gelir grubu üst ve alt olarak ikiye ayrıldı. Beklentileri karşılayacak bir asgari ücret oranı adil olacaktır. Asgari ücret konusunda işletmeler devletten beklenti içinde olacaktır. Enflasyonda Mart-Nisan sonrası dramatik düşüş bekliyorum." şeklinde konuştu.

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Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fahiş fiyat sözlerine BİM'den cevap: Maliyet enflasyonuna eğilmediğimiz sürece bu konuşmalar spekülatif - Son Dakika


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