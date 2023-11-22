Binance CEO'su kara para akladığını kabul edip istifa etti! ABD tarihindeki en yüksek cezayı ödeyecek

ABD Adalet Bakanlığı tarafından kara para aklama yasasını ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatılan Binance CEO'su Changpeng Zhao, dünkü açıklamasında hatasını kabul edip sorumluluk alarak istifa ettiğini duyurdu. ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, düzenlediği basın toplantısında, "Binance yasalara uymak yerine milyarlarca dolarlık düzenlenmemiş kripto para işlemini kolaylaştırdı. Amerıkalı kullanıcılar ile ABD yaptırımlarına tabi kullanıcılar arasında milyonlarca dolarlık işlemi bilerek gerçekleştirdi. Platformu dünyanın dört bir yanındaki suçluların çalıntı fonları ve diğer suç gelirlerini taşımak için Binance'ı kullanmalarına olanak sağladı. Changpeng Zhao, karını Amerikan halkının güvenliğinin önüne geçirdi. Kısmen işlediği suçlar nedeniyle Binance dünyanın en büyük kripto para borsası haline geldi" ifadelerini kullandı.

"BİNANCE KULLANICININ FONUNU KÖTÜYE KULLANMADI"

CEO Changpeng Zhao istifası ile ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün Binance'in CEO'luğundan istifa ettim. Kuşkusuz ayrılmak duygusal olarak kolay olmadı. Ama bunun yapılacak doğru şey olduğunu biliyorum. Hatalar yaptım ve sorumluluk almalıyım. Bu topluluğumuz, Binance ve benim için en iyisi" ifadelerini kullandı. Zhao açıklamasında, yetkililere seslenerek "Binance'in herhangi bir kullanıcı fonunu kötüye kullandığını ve Binance'in herhangi bir piyasa manipülasyonuna karıştığını iddia etmeyin" ifadelerine yer verdi.

"ABD VE İRANLI KULLANICILAR ARASINDA 900 MİLYON DOLARLIK İŞLEM"

Adalet Bakanı Garland, Binance'nin yasadışı yollarda birçok fonu aktardığının altını çizerek Zhao'nun bilerek ve isteyerek kara para aklama ve terörün finansmanına karşı korunmasını gerektiren yasayı ihlal ettiğini belirtti. Garland, "ABD'li ve İranlı kullanıcılar arasında yaklaşık 900 milyon dolarlık işlem yapılmasını sağlamış ve ABD'li kullanıcılar ile Suriye'deki ve Rus işgali altındaki Ukrayna bölgelerindeki kullanıcılar arasında milyonlarca dolarlık işlem yapılmasını kolaylaştırmıştır" dedi.

"İSTİSMAR, UYUŞTURUCU VE TERÖR İŞLEMLERİNE OLANAK SAĞLADI"

Basın toplantısında konuşan Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD mali düzenleyicilerinin Binance'i üç yıldan fazla bir süredir araştırdığını ve Binance'in, platformda 'yasadışı aktörlerin serbestçe işlem yapmasına izin veren' ABD yasalarını 'tutarlı ve ciddi şekilde ihlal ettiğini' tespit ettiğini ve 'şirketten gelen faaliyetleri desteklediğini' söyledi. Yellen ayrıca, 100 binden fazla işlemde çocuklara yönelik cinsel istismar, yasa dışı uyuşturucu ve terörizm verilerine erişildiğini belirtti.