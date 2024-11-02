Bingöl'den 257 Milyon Dolar Enerji Katkısı

Ekonomi

Bingöl'den ülke ekonomisine 257 milyon dolarlık katkı

BİNGÖL - Bingöl'ün Genç ilçesinde yaklaşık 4 yıl önce inşa edilen Aşağı Kaleköy Barajı ve Hibrit Enerji Santrali'nde 465 bin hane enerji ihtiyacını karşılarken, ülke ekonomisine 257 milyon dolarlık katkı sağlanıyor.

Genç ilçesinde kurulan Aşağı Kaleköy Barajı ve Hibrit Enerji Santralinde, hidroelektriğe entegre bin 100 dönüm atıl arazide 200 bin fotovoltaik panel bulunuyor. Hidroelektrikten elde edilen enerjinin hibrit teknolojisi kullanılarak güneş santraliyle birleştirildiği ve kurulu gücü 500 megavat olan tesiste, yaklaşık 200 bin panelden de 1 saatte 80 megavat üretim sağlanıyor. Aşağı Kaleköy Barajı ve Hibrit Enerji Santralinde kurulduğu günden bu yana 4 milyar kilovatsaat elektrik üretilirken, bununla da 465 bin hanenin enerji ihtiyacı karşılandı ve ülke ekonomisine de 257 milyon dolarlık katkı sağlandı.

Hayata geçirilen HES ve GES'lerle ilgili konuşan Kalehan İşletme Müdürü Tahsin Yazıcı, "Hibrit tesisler aynı bağlantı noktasından sisteme bağlı birden fazla kaynak ile su, rüzgar, güneş gibi enerji üreten tesislere hibrit enerji üretim tesisleri diyoruz. Aşağı Kaleköy hibrit tesisimiz su ve güneşten oluşan bir tesis. Hibrit tesislerin en büyük faydası bizim açımızdan ve sistem açısından eksik kapasitemizi tamamlama imkanı buluyoruz. Burada 500 megavat HES üretiminin yanı sıra 80 megavat da GES üretimini bize sunuyor. Fakat bu üretimi aynı anda imkanımız maalesef yok. Kurulduğumuz günden bu yana takriben 4 milyar kilovat saat enerji ürettik. Bununla da 465 bin hane olmak üzere 365 bin kişinin enerji ihtiyacını karşıladık. Ülke ekonomisine de 257 milyon dolarlık katkı sağladık" dedi.

"Avrupa ile paralel çalışıyoruz"

Avrupa ülkeleriyle paralel çalıştıklarını ifade eden Yazıcı, "Biz bu enerjileri Aşağı Kaleköyden, Yukarı Kaleköy, Beyhan, Karakoçan, Diyarbakır, ve Tatvan trafo merkezlerine gönderiyoruz. Bu gönderme işlemleri de bin 45 direk ve 450 kilometrelik hatlarla yapıyoruz. Bu sistemle de Bulgaristan'dan 2, Yunanistan'dan 1 hat olmak üzere Avrupa ülkelerine enerji göndermiş oluyoruz. Yani Avrupa Birliği ile paralel çalışıyoruz diyebiliriz" şeklinde konuştu.