Birleşik Krallık Heyeti Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran'ı Ziyaret Etti - Son Dakika
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Ekonomi

Birleşik Krallık Heyeti Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran'ı Ziyaret Etti

Birleşik Krallık Heyeti Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran\'ı Ziyaret Etti

Birleşik Krallık Lordlar Kamarası üyeleri, milletvekilleri ve iş insanlarından oluşan heyet, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran'ı ziyaret etti. Ziyarette, Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki stratejik öneme sahip ekonomik ilişkiler ve ticaret anlaşması güncellemesi konuları ele alındı. Baran, Türkiye'deki Birleşik Krallık yatırımlarının büyük bir güven göstergesi olduğunu belirtirken, heyetteki iş insanları da çeşitli sektörlerde işbirliği imkanları aradıklarını ifade etti.

30.05.2024 11:33
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Birleşik Krallık Lordlar Kamarası üyeleri Syed Kamall, Shaun Bailey, milletvekilleri ve iş insanlarından oluşan heyet, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran'ı makamında ziyaret etti.

ATO açıklamasına göre Baran, ziyarette Birleşik Krallık ile Türkiye'nin Avrupa kıtasının iki ucunda, stratejik öneme sahip iki dinamik ekonomi olduğunu ifade etti.

İngiltere'nin, Türkiye'nin dış ticaret fazlası verdiği ülkelerin başında geldiğine işaret eden Baran, "12,4 milyar doları ihracatımız, 6,5 milyar doları da ithalatımız olmak üzere 19 milyar dolarlık dış ticaretimiz var." bilgisini paylaştı.

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasının ardından Türkiye ile imzalanan serbest ticaret anlaşmasıyla ticari ilişkilerin mevcut seyrini koruduğuna dikkati çeken Baran, anlaşmanın güncellenmesiyle iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da gelişeceğini kaydetti.

Baran, Türkiye'deki Birleşik Krallık yatırımlarının 14 milyar doları bulduğunu, bunun ülke ekonomisine olan güveni gösterdiğini bildirdi.

Ankara'nın savunma sanayisinden sağlık turizmine kadar birçok alanda önemli potansiyele sahip olduğunu belirten Baran, ATO'nun Birleşik Krallık ile her türlü işbirliğine ve diyaloğa hazır olduğunu vurguladı.

Kamall da Türkiye'yi ziyaret etmekle çeşitli sektörlerde yatırım ve işbirlikleri için zemin hazırlamayı amaçladıklarına işaret etti.

Heyetteki iş insanları da Türkiye ile gayrimenkulle medikal ürün, cam, tıbbi malzeme ve ilaç üretiminin yanı sıra gıda paketlemesi gibi alanlarda tedarik ve işbirliği imkanları oluşturmak istediklerini açıkladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Birleşik Krallık Heyeti Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran'ı Ziyaret Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Birleşik Krallık Heyeti Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran'ı Ziyaret Etti - Son Dakika
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