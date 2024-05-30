Birleşik Krallık Heyeti Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran\'ı Ziyaret Etti

Ekonomi

Birleşik Krallık Lordlar Kamarası üyeleri Syed Kamall, Shaun Bailey, milletvekilleri ve iş insanlarından oluşan heyet, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran'ı makamında ziyaret etti.

ATO açıklamasına göre Baran, ziyarette Birleşik Krallık ile Türkiye'nin Avrupa kıtasının iki ucunda, stratejik öneme sahip iki dinamik ekonomi olduğunu ifade etti.

İngiltere'nin, Türkiye'nin dış ticaret fazlası verdiği ülkelerin başında geldiğine işaret eden Baran, "12,4 milyar doları ihracatımız, 6,5 milyar doları da ithalatımız olmak üzere 19 milyar dolarlık dış ticaretimiz var." bilgisini paylaştı.

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasının ardından Türkiye ile imzalanan serbest ticaret anlaşmasıyla ticari ilişkilerin mevcut seyrini koruduğuna dikkati çeken Baran, anlaşmanın güncellenmesiyle iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da gelişeceğini kaydetti.

Baran, Türkiye'deki Birleşik Krallık yatırımlarının 14 milyar doları bulduğunu, bunun ülke ekonomisine olan güveni gösterdiğini bildirdi.

Ankara'nın savunma sanayisinden sağlık turizmine kadar birçok alanda önemli potansiyele sahip olduğunu belirten Baran, ATO'nun Birleşik Krallık ile her türlü işbirliğine ve diyaloğa hazır olduğunu vurguladı.

Kamall da Türkiye'yi ziyaret etmekle çeşitli sektörlerde yatırım ve işbirlikleri için zemin hazırlamayı amaçladıklarına işaret etti.

Heyetteki iş insanları da Türkiye ile gayrimenkulle medikal ürün, cam, tıbbi malzeme ve ilaç üretiminin yanı sıra gıda paketlemesi gibi alanlarda tedarik ve işbirliği imkanları oluşturmak istediklerini açıkladı.