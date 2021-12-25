Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosu Poleo, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosu, Doğu Avrupa ve Orta Asya Ticaret Müsteşarı Kenan Poleo, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için fotoğraf seçti.

Poleo, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği "yaşam", "spor" ve "haber" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Kenan Poleo, "spor" kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü'nün "Aşırı konsantre", "yaşam" kategorisinde İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti 'Atmaca'", "haber" kategorisinde ise Mustafa Hassona'nın "Harabeler arasında yaşam" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Köpeklerin sahipleriyle özel bir bağının olduğunu belirten Poleo, "Bu dokunaklı fotoğrafta da trajik bir olay sonucu sahibinden ayrılmak zorunda kalmış bir köpeğin sadakatini görüyoruz. Umarım bu köpek yeni sahipleriyle birlikte mutlu bir hayat sürüyordur." ifadelerini kullandı.