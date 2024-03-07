Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,54 değer kazancıyla 9.054,18 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 309,6 puan artarken, toplam işlem hacmi 98,5 milyar lira oldu.
Bankacılık endeksi yüzde 5,43 ve holding endeksi yüzde 3,21 değer kazandı.
Tüm sektör endeksleri arasında yükselirken en çok kazandıran yüzde 6,16 ile sigorta oldu.
Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimi için acele etmeyeceklerini ancak, "bu yılın bir noktasında" bunu yapmanın muhtemelen uygun olacağını belirtmesinin ardından pozitif bir seyir izlendiğini, söz konusu seyrin yurt içi piyasalarda da etkili olduğunu kaydetti.
Yarın yurt içinde finansal yatırım araçlarının reel getiri oranı ile Fitch'in Türkiye kredi raporu, yurt dışında ise Almanya'da sanayi üretimi, Avro Bölgesi'nde gayrisafi yurt içi hasıla ve ABD'de işsizlik oranı verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.900 ve 8.800 seviyelerinin destek, 9.100 ve 9.200 puanın ise direnç konumunda olduğunu aktardı.
Son Dakika › Ekonomi › BIST 100 Endeksi Günü Yüzde 3,54 Değer Kazancıyla Tamamladı - Son Dakika
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 309,6 puan artarak 9.054,18 puandan kapandı. Gün içinde en düşük 8.797,54, en yüksek 9.054,18 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,54 artışla 9.054,18 puandan tamamladı. Altının ons fiyatı 2.152 dolar olarak belirlendi. Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 81,9 dolardan işlem görüyor.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Gaziantep'te gençlik merkezi açılışı ve konut hak sahipliği kura çekimine katıldı. Şimşek, gençlik merkezi açılışında protokol üyeleriyle birlikte kurdele kesti ve konut hak sahipliği kura çekim törenine katıldı. Konuşmasında, AK Parti'nin eser ve hizmet siyasetine vurgu yapan Şimşek, destekledikleri projeleri ve çalışmaları desteklemeye devam edeceklerini belirtti.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde 2021 ve 2022 yıllarındaki büyük orman yangınlarının ardından yaklaşık 15 bin hektar alan zarar görmüş, milyonlarca ağaç yanmıştı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında yanık alanlara bilgilendirme programı düzenlendi. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda temizleme, teraslama, fidan dikimi ve doğal tohum atımı gibi faaliyetler gerçekleştirildi. Ayrıca, orman işçileri tarafından fidanların dipleri temizlenerek daha sağlıklı büyümeleri sağlanıyor. Yanık alanların imara açılması ise kesinlikle söz konusu değildir.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu üyeleri ve il başkanları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir araya geldi. TOBB İkiz Kuleler'de düzenlenen etkinliğe oda ve borsaların kadın yönetim kurulu, meclis başkan ve üyeleri ile kadın genel sekreterleri katıldı. Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk, kadınların ekonomide ve sosyal yaşamda aktif katılımlarıyla sürdürülebilir kalkınmanın sağlanabileceğini belirtti. Ayrıca, kadın istihdamının desteklenmesi, cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadın girişimcilerin teşvik edilmesi gerektiği vurgulandı.
"COSCO Shipping Libra" adlı konteyner gemisi tarafından taşınan Airbus uçağının burun, gövde ve yatay kuyruk dahil on büyük parçası, Çin'in kuzeyindeki Tianjin Limanı'nda bulunan Pasifik Uluslararası Konteyner Terminali'nde güvenli bir şekilde indirildi. Bu son teslimat, Airbus uçağının 700 büyük parçasının sıfır hatayla indirildiği bir kilometre taşı anlamına geliyor. Airbus'ın Avrupa dışındaki ilk nihai montaj hattı 2008 yılında Tianjin'de faaliyete geçmişti. Eylül 2023'te Airbus, artan talepleri karşılamak üzere Airbus'ın en yeni tek koridorlu uçakları olan A320 ve A321neo uçaklarını üretmek üzere Tianjin'de ikinci nihai montaj hattının temelini atmıştı. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Tianjin'den bildiriyor. (XHTV)
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Hasan Kalyoncu Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 7. DASK Depreme Dayanıklı Bina Yarışması ödül törenine katıldı. Bakan Şimşek, uygulanan ekonomi programlarından önümüzdeki aylarda sonuç alınmaya başlanacağını vurgulayarak, 'Uygulanan program sayesinde Türkiye, Dünya Bankası'nın yüksek gelirli ülkeler grubuna girebilecek' dedi.
Çin'in güneybatısında bulunan Chongqing belediyesi, 2023 yılında Çin-Avrupa yük trenleri aracılığıyla 110.000'den fazla araç ihraç etti. Ayrıca, şehir Çin-Avrupa yük treni hizmetiyle araç ithalatında da önemli bir büyüme kaydetti.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar'da petrol üretiminde artışın devam ettiğini belirterek, "Son gelinen noktada, Gabar'da günlük 37 bin varil petrol üretimini geçmiş durumdayız.
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