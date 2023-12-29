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BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısını Yükselişle Tamamladı - Son Dakika
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BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısını Yükselişle Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,66 değer kazancıyla 7.443,48 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi yüzde 2,3, holding endeksi yüzde 0,32 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri artış gösterirken en fazla kazandıran yüzde 2,82 ile gıda içecek oldu. Analistler, küresel piyasaların, yılın son işlem gününe karışık seyirle başladığını belirterek, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine gelecek yılın mart ayında başlayabileceğine yönelik öngörülerin güçlü kalmaya devam ettiğini bildirdi. Öte yandan, yurt içinde dün gece açıklanan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) bülteninde enflasyon muhasebesine ilişkin duyuruya yer verildi. Buna göre, kurulun finansal raporlama düzenlemelerine tabi ihraççılar ile sermaye piyasası kurumlarının 31 Aralık itibarıyla sona eren hesap dönemlerine ait yıllık finansal raporlarından başlamak üzere Türkiye Muhasebe Standardı 29 hükümlerini uygulamak suretiyle enflasyon muhasebesi uygulamasına karar verildi. Analistler, bugün öğleden sonra veri gündeminin sakin olduğunu ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.300 ve 7.200 puanın destek, 7.450 ve 7.500 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısını Yükselişle Tamamladı
29.12.2023 - 13:09,
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,66 değer kazancıyla 7.443,48 puandan tamamladı

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 47,14 puan artışla 7.443,48 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 33,1 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 2,3, holding endeksi yüzde 0,32 değer kazandı.

Tüm sektör endeksleri artış gösterirken en fazla kazandıran yüzde 2,82 ile gıda içecek oldu.

Analistler, küresel piyasaların, yılın son işlem gününe karışık seyirle başladığını belirterek, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine gelecek yılın mart ayında başlayabileceğine yönelik öngörülerin güçlü kalmaya devam ettiğini bildirdi.

Öte yandan, yurt içinde dün gece açıklanan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) bülteninde enflasyon muhasebesine ilişkin duyuruya yer verildi. Buna göre, kurulun finansal raporlama düzenlemelerine tabi ihraççılar ile sermaye piyasası kurumlarının 31 Aralık itibarıyla sona eren hesap dönemlerine ait yıllık finansal raporlarından başlamak üzere Türkiye Muhasebe Standardı 29 hükümlerini uygulamak suretiyle enflasyon muhasebesi uygulamasına karar verildi.

Analistler, bugün öğleden sonra veri gündeminin sakin olduğunu ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.300 ve 7.200 puanın destek, 7.450 ve 7.500 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısını Yükselişle Tamamladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısını Yükselişle Tamamladı - Son Dakika
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