Eylül ayının en çok kazandıranı borsa oldu - Son Dakika

Eylül ayının en çok kazandıranı borsa oldu

Son Güncelleme: 09.10.2023 10:24

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan veriye göre, eylül ayında en çok kazandıran yatırım aracı BİST 100 endeksi oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül 2023 dönemine ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. Buna göre; aylık en yüksek reel getiriyi, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 3,14, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 1,81 oranlarıyla BIST 100 endeksi sağladı.

DOLAR, EURO VE ALTIN KAYBETTİRDİ

Yİ-ÜFE ile mevduat faizi (brüt) yüzde 1,69, dolar yüzde 3,16, külçe altın yüzde 3,59, euro yüzde 5,18 ve Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 11,45 oranlarında kaybettirdi. TÜFE ile mevduat faizi (brüt) yüzde 2,96, dolar yüzde 4,41, külçe altın yüzde 4,83, euro yüzde 6,41 ve DİBS yüzde 12,59 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

3 AYLIK DEĞERLENDİRME

3 aylık değerlendirmede; BIST 100 endeksi Yİ-ÜFE ile yüzde 26,01, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 19,35 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı. Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile yüzde 28,27, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 32,06 oranlarında en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

6 AYLIK DEĞERLENDİRME

Altı aylık değerlendirmeye göre; BIST 100 endeksi Yİ-ÜFE ile yüzde 23,06, TÜFE ile yüzde 18,33 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken DİBS, Yİ-ÜFE ile yüzde 39,75, TÜFE ile yüzde 42,06 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı.

YILLIK DEĞERLENDİRME

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde; BIST 100 endeksi Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 65,47, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 51,04 oranlarında en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Yİ-ÜFE ile külçe altın yüzde 13,96 ve euro yüzde 7,83 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; dolar yüzde 0,01, mevduat faizi (brüt) yüzde 21,57 ve DİBS yüzde 43,30 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde külçe altın yüzde 4,02 oranında reel getiri sağlarken; euro yüzde 1,57, dolar yüzde 8,73, mevduat faizi (brüt) yüzde 28,42 ve DİBS yüzde 48,24 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Eylül ayının en çok kazandıranı borsa oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eylül ayının en çok kazandıranı borsa oldu - Son Dakika
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