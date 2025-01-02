BIST 100 Tarih Yazdı: 6 Yıl Üst Üste Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

BIST 100 Tarih Yazdı: 6 Yıl Üst Üste Yükseldi

BIST 100, 2023'ü %31,6 artışla tamamlarken, tarihte ilk kez 6 yıl üst üste pozitif getiri sağladı.

02.01.2025 12:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi geçen yıl yüzde 31,6 getiri sağlarken, endeks tarihte ilk kez üst üste 6 yıl yükseldi.

Dünya ekonomileri 2020'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla birlikte çalkantılı bir döneme girerken, artan jeopolitik gerilimler de küresel anlamda fiyatlamaları zorlaştırdı.

Buna karşın Türkiye'de BIST 100 endeksi 2019'dan bu yana yükseliş eğiliminde hareket etmeye devam ederken, geçen yıl kaydedilen artışla birlikte tarihte ilk kez 6 yıl üst üste pozitif getiri sağladı.

Söz konusu dönemde özellikle Suriye ve Ukrayna'daki savaşlar Türkiye ekonomisini de olumsuz etkileyerek politika yapıcıların alanını daraltsa da yeni ekonomi yönetiminin özellikle enflasyonla mücadele kapsamında attığı adımlar yavaş da olsa meyve vermeye başladı.

Bununla birlikte, yabancı yatırımcıların Türk lirası varlıklara olan ilgisi tahviller başta olmak üzere çeşitli sınıflarda devam ederken, pay piyasalarında özellikle banka ve sigorta şirketleri öncülüğünde alımların sürdüğü görüldü.

Analistler, BIST 100 endeksi özelinde bu yıldaki performansın enflasyonun altında kalması nedeniyle reel anlamda negatif seviyelerde gerçekleştiğini ancak enflasyonla mücadelenin öne çıktığı bu dönemde doğru sektör seçimi yapabilen yatırımcıların önemli bir reel getiri sağladığını bildirdi.

BIST 100 endeksi temmuzdaki zirvesinin ardından düşüş eğilimine girerek kazançlarının bir kısmını geri verse de yılın son iki ayında özellikle ödemeler dengesindeki düzelme, rezervlerdeki artış, kredi risk primindeki iyileşme ve enflasyonda yavaşlama eğiliminin güçlenmesi risk iştahını yeniden artırdı.

Geçen yıl, Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), Şubat 2020'den bu yana ilk kez 250 baz puanın altına inerken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rezervleri 163,5 milyar dolarla rekor kırdı.

Bununla birlikte, geçen yıl uluslararası derecelendirme kuruluşları Türkiye'nin notunu artırırken, Moody's Türkiye'nin kredi notunu B1'e, Fitch B+'ya ve S&P Global BB-'ye çıkardı.

BIST 100 endeksi dolar bazlı son 9 yılın zirvesini gördü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 2023'ü 7.470,18 puandan tamamlarken, 18 Temmuz'da 11.252,11 puanla tarihi zirvesini gördü. Bu seviyeden itibaren artan kar satışlarıyla düşüş eğilimine girerek kazançlarını kısmen geri veren BIST 100 endeksi yılı yüzde 31,6 yükselişle 9.830,56 puandan tamamladı.

Endeks geçen sene dolar bazlı yüzde 9,6 artarak 277,85 puana yükselirken, yıl içinde 344,37 dolarla 2015'ten bu yana en yüksek seviyesini test etti.

Öte yandan, MSCI gelişmekte olan ülkeler endeksi de 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 9 değer kazanarak 1.075,48'e yükseldi.

Önde gelen gelişmekte olan ülke borsalarının geçen yılki performanslarına bakıldığında Arjantin'de Merval endeksi yüzde 172,5, Güney Afrika'da FTSE South Africa endeksi yüzde 10,6, Hindistan'da Sensex endeksi de yüzde 8,2, Şili'de IGPA endeksi yüzde 7,2 Polonya'da WIG endeksi yüzde 1,8 değer kazanırken, Brezilya'da Bovespa endeksi yüzde 10,4 ve Meksika'da Mexbol endeksi yüzde 13,7 değer kaybetti.

2024'te en çok kazandıran sektör yüzde 97,4'le sigorta oldu

Borsanın ana endeksleri incelendiğinde dört endeksin de yükseliş kaydettiği göze çarparken, en fazla getiriyi yüzde 49,1'le mali endeks sağladı. Mali endeksi, yüzde 46,1'le teknoloji, yüzde 40,2'yle hizmetler endeksi ve yüzde 13,2'yle sanayi endeksi izledi.

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerine bakıldığında 2024'te en çok kazandıran yüzde 97,4'le sigorta olurken, tek kaybettiren ise yüzde 13,8'le spor oldu.

Yatırımcısına en fazla getiriyi sağlayan sektörlere bakıldığında sigorta sektörünü yüzde 67,3'le iletişim, yüzde 67'yle bankacılık endeksi, yüzde 52,4'le ticaret ve yüzde 46,5'le gayrimenkul yatırım ortaklığı sektörleri izledi.

Geçen yıl hisse bazlı incelendiğinde BIST 100 endeksine dahil hisselerden 69'u değer kazanırken, 27'si değer kaybetti. BIST 100 endeksinde geçen yıl yatırımcısına en fazla kazandıran şirket yüzde 153,5'le TAV Havalimanları oldu. Bu şirketi, yüzde 139,6'yla Medical Park Hastaneler Grubu, yüzde 122,2'yle Çelebi Yer Hizmetleri, yüzde 121,5'le Enerya Enerji ve yüzde 121'le Garanti BBVA takip etti.

Öte yandan Borsa İstanbul, finansman arayışındaki şirketlerin önemli duraklarından biri olmayı sürdürürken, halka arzlar güçlü şekilde devam etti. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) verilerine göre geçen yıl 33 şirket halka arz olurken, halka açılma ihraç tutarı 57,3 milyar lira tutarında gerçekleşti. Geçen sene ayrıca 1,7 trilyon liralık borçlanma aracı ihracı gerçekleşti.

Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Sigorta, Ekonomi, Finans, Borsa, Bıst, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BIST 100 Tarih Yazdı: 6 Yıl Üst Üste Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:13 DEM Parti heyetinin Meclis turu İlk durakları TBMM Başkanı Kurtulmuş oldu DEM Parti heyetinin Meclis turu! İlk durakları TBMM Başkanı Kurtulmuş oldu
14:01 ABD, Suriye’nin Ayn El-Arab kentine askeri üs kuruyor ABD, Suriye'nin Ayn El-Arab kentine askeri üs kuruyor
13:29 Derin devlet Trump’ın peşinde mi Saldırıların ardından yayınladığı mesaj dikkat çekti Derin devlet Trump'ın peşinde mi? Saldırıların ardından yayınladığı mesaj dikkat çekti
12:53 Cenaze törenine damga vuran an Bahçeli ve Dervişoğlu tokalaşmadı Cenaze törenine damga vuran an! Bahçeli ve Dervişoğlu tokalaşmadı
12:21 İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinden istifa etti İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinden istifa etti
22:15 İşte ABD’deki saldırının başlangıç anı İşte ABD'deki saldırının başlangıç anı
21:54 Bilal Erdoğan’dan tv100’e özel açıklamalar: Nazici rejim yıkılacaktır Bilal Erdoğan'dan tv100'e özel açıklamalar: Nazici rejim yıkılacaktır
21:48 Karadağ’da silahlı saldırı: 7 ölü, çok sayıda yaralı Karadağ'da silahlı saldırı: 7 ölü, çok sayıda yaralı
21:18 Marmara Denizi için korkutan açıklama: 7 hafta içinde yayıldı Marmara Denizi için korkutan açıklama: 7 hafta içinde yayıldı
21:03 ABD’deki katliamda tek bir terör örgütünden şüpheleniliyor ABD'deki katliamda tek bir terör örgütünden şüpheleniliyor
20:54 HÜDA PAR ’Kürt Çalıştayı’ düzenliyor HÜDA PAR 'Kürt Çalıştayı' düzenliyor
20:46 Zelenskiy, Trump’a resti çekti: Barış kılıçla sağlanır Zelenskiy, Trump'a resti çekti: Barış kılıçla sağlanır
20:27 Ünlü rapçi Reckol Kıbrıs’ta tutuklandı Ünlü rapçi Reckol Kıbrıs'ta tutuklandı
20:09 Fransa, 3 ülkeden birden kovuldu Fransa, 3 ülkeden birden kovuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2025 14:28:59. #1.12#
SON DAKİKA: BIST 100 Tarih Yazdı: 6 Yıl Üst Üste Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.