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Bitlis'te bu yıl 40 bin ton fasulye hasadı bekleniyor - Son Dakika

Bitlis'te bu yıl 40 bin ton fasulye hasadı bekleniyor

23.09.2021 09:05

Bitlis'te bu yıl 40 bin ton fasulye hasadı bekleniyor Bitlis'in Tatvan, Ahlat ve Adilcevaz ilçelerinde ilkbaharda yerli kuru fasulye tohumlarını toprakla buluşturan çiftçiler, 4 aylık meşakkatli sürecin ardından hasada başladı.

Bitlis'te bu yıl 40 bin ton fasulye hasadı bekleniyor

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan, Ahlat ve Adilcevaz ilçelerinde ilkbaharda yerli kuru fasulye tohumlarını toprakla buluşturan çiftçiler, 4 aylık meşakkatli sürecin ardından hasada başladı.

Türkiye'nin tohumluk fasulye ihtiyacının yüzde 80'ini karşılayan Bitlis'te bu yıl ki rekoltenin 40 bin ton olması bekleniyor. Bu yıl cumhuriyet tarihinin rekoru kırılırken, Tarım ve Orman Bakanlığının desteklediği fasulye hasadına katılan bakanlık yetkilileri ise rekolteden dolayı memnun olduklarını ve desteklerin karşılığını bulduğunu belirttiler.

Tarım ve Orman İl Müdürü Rıfat Çelik, Tarım ve Orman Bakanlığının destekleri ile bu yıl yaklaşık 40 bin ton kuru fasulye üretimi beklediklerini belirterek, "Bitlis'te 15 günden beridir kuru fasulye hasadımız başladı. Kuru fasulye üretimi 2013 yılından bu yana artan bir ivme ve desteklerle birlikte ana desen ürünlerimizden bir olmaya başlamıştır. Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğümüzün 81 ilde uygulamış olduğu tarım arazilerinin etkinleştirilmesi projesi kapsamında Bitlis ilimizde son 2 yılda bu projelerden nasiplenmektedir. 2021 yılında başta Güroymak, Mutki, Hizan, Ahlat, Tatvan ve merkez ilçemizin fasulye ekilmeyen köylerinde ilk kez uygulanacak alanlarda bu projeleri uyguladık. 2021 yılındaki tarlalarımızda üretimimizin çok harika olduğunu fark ettik. Kuru fasulye pandemi sürecinde protein değeri yüksek, raf ömür uzun olduğundan dolayı sofralarımızın vazgeçilmezi konumundadır. Bizlerde 2020 yılında 104 bin dekar alanda 32 bin tonun üzerinde bir üretimimiz vardı. Geçen yıl ki üretimimizle yemeklik kuru fasulye üretiminde Türkiye 3'üncüsü olmuştuk. 2021 yılında ise bakanlığımızın destekleri ile saha çalışmalarımızı da göz önünde bulundurarak, bu yıl ki rekoltemizin 40 bin tonun üzerinde olduğunu tahmin ediyoruz. Tabi bizim bu üretimlerimizi ve sahadaki başarıları gören bakanlığımız duyarsız kalmadı. Hafta içerisinde Bitkisel Üretim Genel Müdürümüz Dr. Mehmet Hasdemir ve Tarla ve Bahçe Bitkileri Daire Başkanı Veyis Yurtkulu, Tarım ve Orman Bakanımızın talimatı ile ilimize geldiler. Burada Tarla Günü düzenledik. Bakanımız da bu günümüze canlı olarak katılarak, çiftçilerimize teşekkür etti. Bizlerde emeği geçen başta çiftçilerimiz olmak üzere şube müdürlerimize ve tarım çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Tatvan'ın Benekli köyünde fasulye ekimi yapan Sedat Eker isimli çiftçi ise bu yıl ilk defa kuru fasulye ektiğini, verimden de son derece memnun olduklarını söyledi. Tarım ve Orman Bakanlığının destekleri ile gerçekleştirdikleri kuru fasulyenin önümüzdeki yıl köyde birçok çiftçi tarafından da ekileceğini ifade etti.

Bitlis'te bu yıl 40 bin ton fasulye hasadı bekleniyor
Bitlis'te bu yıl 40 bin ton fasulye hasadı bekleniyor
Bitlis'te bu yıl 40 bin ton fasulye hasadı bekleniyor
Bitlis'te bu yıl 40 bin ton fasulye hasadı bekleniyor
Bitlis'te bu yıl 40 bin ton fasulye hasadı bekleniyor
Bitlis'te bu yıl 40 bin ton fasulye hasadı bekleniyor
Bitlis'te bu yıl 40 bin ton fasulye hasadı bekleniyor
Bitlis'te bu yıl 40 bin ton fasulye hasadı bekleniyor
Bitlis'te bu yıl 40 bin ton fasulye hasadı bekleniyor
Bitlis'te bu yıl 40 bin ton fasulye hasadı bekleniyor
Bitlis'te bu yıl 40 bin ton fasulye hasadı bekleniyor

Adilcevaz, Bitlis, Tatvan, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bitlis'te bu yıl 40 bin ton fasulye hasadı bekleniyor - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Bitlis'te bu yıl 40 bin ton fasulye hasadı bekleniyor - Son Dakika
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