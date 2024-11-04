BM'den Karbon Piyasaları Açıklaması

Ekonomi

Birleşmiş Milletler (BM) Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), en az gelişmiş ülkelerin karbon piyasası projelerini, kalkınmalarını desteklemek için kullanabileceklerini bildirdi.

UNCTAD'dan yapılan açıklamada, karbon piyasalarının ekonomik büyüme ile iklim eylemi arasında bağlantı kurarak dünyanın en kırılgan ekonomilerinde sürdürülebilir kalkınmaya yönelik fonların harekete geçirilmesi için bir yol sunabileceği aktarıldı.

Açıklamada, karbon piyasalarının en az gelişmiş ülkelerde sürdürülebilir kalkınma için sınırlı finansman sağladığı ve bugüne kadar sadece mütevazı etkilerinin olduğu kaydedildi.

Daha güçlü yerel yasaların, düzenlemelerin ve bunların takibinin bu ekonomilerin karbon piyasalarından daha fazla yararlanmasına yardımcı olabileceği vurgulanan açıklamada, bunun sürdürülebilir kalkınmayı destekleyebileceği ifade edildi.

Açıklamada, karbon piyasalarının karbon kredilerinin alınıp satıldığı platformlar olduğu kaydedilerek, bu piyasalara katılarak satıcı ülkelerin gelir elde edebileceği ve alıcıların emisyonlarını dengeleyerek iklim eylemine katkıda bulunabileceği aktarıldı.

En az gelişmiş ülkelerin karbon piyasalarına ilk katılanlar arasında olduğu belirtilen açıklamada, ancak ekonomilerinin küçüklüğü, altyapı, teknoloji ve kurumsal kapasitedeki zorluklar nedeniyle sınırlı etkiye sahip olduğu kaydedildi.

Açıklamada, en az gelişmiş ülkelerin daha küçük ekonomileri ve yabancı yatırım çekmedeki güçlükleri nedeniyle küresel karbon piyasalarına erişimde zorluklarla karşılaştığı aktarıldı.

Coğrafi yoğunlaşmanın önemli bir sorun olduğuna işaret edilen açıklamada, Bangladeş, Kamboçya, Kongo, Malavi, Uganda ve Zambiya olmak üzere sadece 6 az gelişmiş ülkenin gönüllü piyasalarda ihraç edilen tüm karbon kredilerinin yüzde 75'inden fazlasını oluşturduğu belirtildi.

Açıklamada, en az gelişmiş ülkelerin ormancılık ve tarım gibi sektörlerde karbon kredisi üretmek için umut verici fırsatlar sunan önemli ölçüde kullanılmamış bir potansiyele sahip olduğuna işaret edilerek bu potansiyelin hayata geçirilmesi için daha yüksek karbon fiyatlarının gerekli olduğu vurgulandı.