Bodrum\'a yanaşan kruvaziyer Athena, büyük bölümü Amerikalı 46 yolcu getirdi

Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen Malta bayraklı Athena isimli kruvaziyer, büyük bölümü Amerikalı 46 yolcusuyla limana yanaştı.

Bodrum Limanı'na gece saat 00.10'da Kos Limanı'ndan gelen 59 metre uzunluğundaki Athena isimli gemide 46 yolcu ve 21 personelin bulunduğu belirtildi. Yolcuların ağırlıklı olarak Amerikalı olduğu öğrenildi. Bodrum'da gün boyunca kalacak olan kruvaziyerin saat 22.30'da Rodos Limanı'na hareket etmesi planlanıyor. Geminin gelişiyle birlikte Bodrum Limanı'nda hareketlilik yaşandı.