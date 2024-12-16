Bodrum\'da Turizm Sezonunun Uzatılması ve Yeni Projeler Hakkında Açıklamalar

Ekonomi

Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Başkanı Ömer Faruk Dengiz, ilçede turizm sezonunun uzatılması, nitelikli personel ihtiyacı, gıda enflasyonunun etkileri ve yeni projeler hakkında kapsamlı açıklamalarda bulundu. Turizmde yaşanan sorunlara değinen Dengiz, 2025 yılı için çalışmaların hızla devam ettiğini belirtti.

Türkiye'nin gözde tatil destinasyonlarından Bodrum, 2024 yılı turizm sezonunu hareketli geçirdi. Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini çeken ilçede, otellerin yaz ayındaki doluluk oranları yüzde 90'ları bulurken, restoranlar ve plaj işletmelerinin de yaz sezonunda yüzü gülmüştü. İşletmeler ve açık olan oteller yılbaşı gecesi hazırlıklarına başladı. Her yıl Bodrum'da yılbaşı geçirmek isteyen yerli turistler ilçeye akın ediyor. Bu yılda 2025'e Bodrum'da girmek isteyenler için etkinlik takvimleri açıklanmaya, sokaklar süslenmeye başlandı. Konuyla ilgili açıklama yapan Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Başkanı Ömer Faruk Dengiz, yılbaşı için Bodrum'daki otellerde gala yemekleri ve konser etkinliklerinin planlandığını belirterek, "Otellerde kapasite sınırlı olduğu için rezervasyon yaptırmak çok önemli. Son dakikaya bırakmamak gerekiyor. Bu tür organizasyonlar, kış aylarında turizmi canlı tutmak adına büyük önem taşıyor" dedi.

"Bodrum'a direkt uçuşlar artıyor"

İngiltere ve İrlanda'dan Bodrum'a direkt uçuşların başlatıldığını ifade eden Dengiz, bu girişimin turizme büyük katkı sağladığını söyledi. "Milas-Bodrum Havalimanı ile birlikte destek verdiğimiz bu projede, haftada iki kez gerçekleşen uçuşlar büyük talep gördü. Ayrıca 2025 yılında Almanya'dan kış sezonunda direkt uçuşların başlaması için çalışmalar yapıyoruz" diye konuştu.

Sadece uçuşların artırılmasının yeterli olmadığını vurgulayan Dengiz, "Bodrum'da yaşamın 12 ay canlı kalması gerekiyor. Dükkanlar, barlar ve publar açık olmalı. Bu şekilde, Bodrum her mevsim cazibesini koruyabilir" dedi.

"Sarıyaz projesiyle turizm sezonu uzadı"

15 Eylül-15 Ekim tarihleri arasında hayata geçirilen 'Sarıyaz' projesinin olumlu sonuçlar verdiğini belirten Dengiz, "Bu çalışma ile sezonu uzatarak yüksek doluluk oranları yakaladık. Sarıyaz projesi Bodrum'a çok yakıştı. Turizmi yıl geneline yaymak adına bu tür projeler oldukça önemli" ifadelerini kullandı.

"Nitelikli personel eksikliği devam ediyor"

Turizm sektöründe yaşanan nitelikli personel eksikliğinin çözülmesi gerektiğini vurgulayan Dengiz, "Bodrum'da birçok otel, personel bulmakta zorlanıyor. Sektörde çalışanların eğitimine daha fazla önem verilmesi ve yerel yönetimlerin destek sağlaması gerekiyor. Ayrıca, kamu kurumlarının turizme yönelik bakış açısında da iyileştirmeler yapılmalı" dedi.

Gıda enflasyonunun otel fiyatlarını doğrudan etkilediğini ifade eden Dengiz, "Bu yıl gıda enflasyonu yüzde 70'in üzerindeydi. Oteller olarak aldığımız maliyetleri fiyatlara yansıtmamak için çabaladık, ancak sabit döviz kuru hesaplamaları oldukça zorlaştırdı. Bu durum turizm sektörüne ciddi bir baskı oluşturuyor" diye konuştu.

"Otel enflasyonu gelecekte sorun olabilir"

Bodrum'daki otel kapasitesinin kontrolsüz şekilde artmasına dikkat çeken Dengiz, "Yeni otel alanlarının plansız şekilde açılması, altyapıyı zorluyor ve kapasite fazlası oluşturuyor. 1 milyon 105 bin turist ağırladığımız bir bölgede, otel enflasyonu ciddi bir sorun haline gelebilir. Bu yüzden turizm zabıtası biriminin etkin çalışması gerekiyor" dedi.

"Turizm fuarları önemli bir tanıtım fırsatı"

Dengiz, turizm fuarlarının Bodrum'un tanıtımı için büyük önem taşıdığını belirterek, "Son olarak İzmir Turizm Fuarı'nda Muğla Büyükşehir Belediyesi önderliğinde önemli bir tanıtım çalışması yaptık. Bodrum'un cazibesini artırmak ve 2025 yılı için yeni projeler oluşturmak adına çalışmalarımız devam ediyor" şeklinde konuştu.

Dengiz, açıklamalarını, "Bodrum'un turizmde hak ettiği yeri alması için elimizden geleni yapıyoruz. Hem yerel yönetimlerle hem de sektör temsilcileriyle iş birliği içinde çalışarak Bodrum'u daha iyi bir noktaya taşıyacağız" sözleriyle tamamladı. - MUĞLA