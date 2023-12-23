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Bodrum, Yılbaşı İçin Hazır: Hareketli ve Bol Organizasyonlu Bir Tatil Sizi Bekliyor - Son Dakika
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Bodrum, Yılbaşı İçin Hazır: Hareketli ve Bol Organizasyonlu Bir Tatil Sizi Bekliyor

Türkiye'nin gözde turizm merkezi Bodrum'da açık olan tesisler, yılbaşı için hazırlıklarını tamamladı. Bodrum, yeni yıla girerken de talep görmesi bekleniyor. Bodrum Otelciler Derneği Başkanı, ilçede düzenlenecek farklı organizasyonlara çevre il ve ilçelerden gelen misafirlerin de katılabileceğini belirtti. Bodrum'da doluluk oranının yüzde 50'ler seviyesinde olduğu ve bu artışın ilerleyen günlerde daha da yükseleceği ifade edildi. Bodrum'da yılbaşı için konser ve canlı müzik organizasyonları da düzenlenecek.

Bodrum, Yılbaşı İçin Hazır: Hareketli ve Bol Organizasyonlu Bir Tatil Sizi Bekliyor
23.12.2023 - 11:07,
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Türkiye'nin gözde turizm merkezi Bodrum'da açık olan tesisler yılbaşı için hazırlıklarını tamamladı.

Yaz aylarında dünyanın ve Türkiye'nin birçok bölgesinden yerli ile yabancı misafirlerini ağırlayan Bodrum'un yeni yıla girerken de talep görmesi bekleniyor.

Bodrum'daki turizmciler, hareketli ve bol organizasyonlu bir yılbaşı tatili geçirmek isteyenleri ilçeye davet ediyor.

Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Başkanı Ömer Faruk Dengiz, AA muhabirine, ilçede düzenlenecek farklı organizasyonlara çevre il ve ilçelerden gelen misafirlerin de katılabileceğini söyledi.

Yeni yıl çerçevesinde belediyenin de program düzenleyeceğini anlatan Dengiz, ilçedeki yoğunluğun beklentilerinin üzerinde olmasını beklediklerini dile getirdi.

Uçak seferlerinde de oldukça yoğunluk gözlemlendiğini belirten Dengiz, şunları dile getirdi:

"Aldığımız bilgiye göre 29 Aralık'tan itibaren yılbaşına kadar 21 uçak seferinden neredeyse yarısı dolu görünüyor. Bence kısa zamanda uçak rezervasyonlarını yapmanız gerekiyor. Rezervasyonları son dakikaya bırakmamak gerekiyor. Bodrum'a gelmek için bence yılın en iyi zamanı. Bodrum'da yazlık evi olanlar da programlar düzenleyecektir. Bunda da hareketlilik olacaktır. Otellerimiz şimdiden yüzde 40'ın üzerinde doluluğa ulaştı."

Turizmci Orhan Kavala da Bodrum yine her yılbaşı olduğu gibi diğer turizm bölgelerine göre daha iyi karşılayacağını düşündüğünü söyledi.

Bodrum'da doluluğun yüzde 50'liler seviyesinde olduğunu, bu artışın ilerleyen günlerde artacağını düşündüğünü dile getiren Kavala, şöyle konuştu:

"Yılbaşında hem esnafın hem de vatandaşların güzel bir yılbaşı geçirmesini umut ediyorum. Ben de bunu gönülden diliyorum. Bodrum'un normal nüfusu 200 bin ama yerleşik olarak da 600 bin insan konaklıyor. Bunların bir kısmı şehir dışından geliyor. Bu insanların bir kısmı evlerde kalacaksa da diğerleri de konaklama yerlerinde kalacaktır. Buna göre de makul fiyatlarla Bodrum'da tatil yapmaları mümkün olacaktır."

"Canlı müzik organizasyonları da olacak"

Otel işletmecisi Hadi Türk de işletmeciler olarak tüm hazırlıkları yaptıklarını, yeni yıla Bodrum'da girmek isteyen misafirleri beklediklerini belirtti.

Biraz daha ılıman iklimi tercih eden misafirlerin Bodrum'a geleceğini ifade eden Türk, "Bodrum'da yaz gibi olmasa da güzel bir yılbaşı tatili bizleri bekliyor. İnsanların bu dönemde Bodrum'u tercih etme sebepleri iklimin güzel olması. Bodrum mükemmel bir destinasyon. Her yıl olduğu gibi yine misafirlerimiz Bodrum'u tercih edeceklerdir. Bodrum'da yılbaşı için yapılan konser ve canlı müzik organizasyonları da olacak." diye konuştu.

Kaynak: AA
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