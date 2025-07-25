Bodrum Koylarında Yat Yoğunluğu Problemi

İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası (DTO) Bodrum Şubesi Başkanı Orhan Dinç, mega yatların oluşturduğu yoğunluk nedeniyle günlük tur teknelerinin yer bulmakta zorlandığı Bodrum koylarına ilişkin düzenleme yapılmasını önerdi.

Türkiye'nin gözde turizm kenti Bodrum, lüks turistik tesislerinin yanı sıra yeşil ve mavinin kucaklaştığı eşsiz güzellikteki koylarıyla da öne çıkıyor. Bodrum koyları özellikle yaz aylarında milyonlarca dolarlık lüks yatların yanı sıra değişik boylardaki motor yatlar, yelkenli tekneler ve günlük turlara çıkan çok sayıda tekneye ev sahipliği yapıyor. Koylarda yaşanan bu yoğunluk zaman zaman tatilcilerin yer bulmakta güçlük çekmesine neden oluyor.

DTO Bodrum Şubesi Başkanı Dinç, AA muhabirine, mega yatlarla mavi tura çıkan tatilcilerin bu yıl da Güney Ege'ye çok talep gösterdiğini söyledi.

Bu zengin turistlerin bölgeyi doğal güzellikleri, Bodrum'un marka değeri ve hizmet kalitesi dolayısıyla tercih ettiğini belirten Dinç, bu yatların ülkeye ekonomik ve tanıtım anlamında önemli katkıları olduğunu kaydetti.

Dinç, lüks yatların Kovid-19 salgınından sonra izole tatil anlayışının öne çıkmasıyla Bodrum Yarımadası'nda sayılarının çok arttığına dikkati çekti.

Yat trafiğinin artmasının beraberinde bazı sorunları da getirdiğini vurgulayan Dinç, "Mavi yolculuk ve günübirlik tur yapan üyelerimiz koylarda artık yer bulamaz hale geldi. Ticari faaliyet gösteren ve ekmeğini denizden kazanan teknecilerimizin de işleri durma noktasında. Motor yatların, yelkenlilerin Bodrum koylarında konaklamaları en doğal hakkı fakat artık denizcilerimiz faaliyet yapamaz hale geldi. Denizcilik anlamında koylarımıza acilen planlama yapmamız lazım." diye konuştu.

Ticari teknelerin ve mavi yolculuk teknelerinin uğradığı noktaların belli olduğunu ifade eden Dinç, yapılacak düzenlemeyle buralar dışındaki her yerin özel teknelere ayrılması önerisini yaptı.

"Teknelerin periyodik kontrollerinin yapılması gerekiyor"

Orhan Dinç, son zamanlarda koyları ziyaret eden teknelerde çıkan yangınlara da değinerek, bu durumun genelde teknelerin bakımlarının yapılmamış olmasından kaynaklandığı anlattı.

Tekneciliğin sadece tekneyi sürmekle bitmediğine işaret eden Dinç, şu uyarılarda bulundu:

"Teknik ve elektronik ekipman ile teknenin güvenli bir seyir yapması için kontrol edilmesi gereken birçok yerler var. Burada tekne personeline ciddi anlamda sorumluluk düşüyor. Yolcuların can, teknenin de mal güvenliği için düzenli periyotlarla kontrollerin yapılması gerekiyor. Bakımlarının yapılması gerekiyor. Kaptanlarımız gemi ve tekne personelimiz bunları her gün düzenli yapmalı. Bakımlar işin ehli olan yetkili kişiler tarafından yapılmalı."