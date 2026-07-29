Borsa-20 Nohut Çeşidi Genel Başarı Gösteriyor - Son Dakika
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Borsa-20 Nohut Çeşidi Genel Başarı Gösteriyor

Borsa-20 Nohut Çeşidi Genel Başarı Gösteriyor
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Denizli Ticaret Borsası'nın geliştirdiği Borsa-20 nohut, farklı illerde yüksek performans sergiliyor.

Denizli Ticaret Borsası öncülüğünde geliştirilen ve kentin yanı sıra Antalya, Afyonkarahisar, Uşak, Ankara ve Kütahya'da ekimi yapılan Borsa-20 nohut çeşidinin farklı iklim ve toprak yapısına sahip illerde de yüksek performans gösterdiği belirtildi.

Borsadan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu, Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen "Nükleer Teknikler Kullanılarak Leblebilik Nohut Islahı Projesi" kapsamında Borsa-20 nohut çeşidi geliştirildi.

Bu kapsamda Denizli'nin yanı sıra Antalya, Afyonkarahisar, Uşak, Ankara ve Kütahya'da ekilerek hasat edilen tohum çeşidinin güçlü çıkışı, sağlıklı bitki gelişimi ve yüksek adaptasyon kabiliyetiyle dikkati çektiği, farklı iklim koşullarında da başarılı sonuçlar verdiği belirtildi.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Denizli Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Tefenlili, 2017 yılında başlatılan ıslah projesinin ilk ürünlerini almaya başladıklarını ifade etti.

Borsa-20'nin farklı illerde de aynı başarıyı göstermesinden memnuniyet duyduklarını belirten Tefenlili, şunları kaydetti:

"Üreticiye verdiğimiz tohumlar toprakla buluştu ve farklı illerde de aynı başarıyı görmek bizleri memnun etti. Borsa-20, Türkiye'nin dört bir yanında bereket olmaya başladı. Ekili olan her araziyi düzenli kontrol ediyoruz. Hasat döneminde elde edeceğimiz verileri de değerlendireceğiz. Denizli Ticaret Borsası olarak, Borsa-20'nin ülkemizin farklı bölgelerinde yaygınlaşması ve üreticilerimize daha fazla katma değer sağlaması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Borsa-20 Nohut Çeşidi Genel Başarı Gösteriyor - Son Dakika

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