Küresel deprem piyasaları vurdu! Borsa İstanbul iki kez devre kesti - Son Dakika
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Ekonomi

Küresel deprem piyasaları vurdu! Borsa İstanbul iki kez devre kesti

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ABD'nin resesyona girebileceği endişeleri gibi küresel risk iştahını baskılayan gelişmeler ile Orta Doğu'da artan gerilim ve jeopolitik risk Borsa İstanbul'a da sıçradı. Sabah yaşanan sert açılış nedeniyle devre kesen BIST, saat 10.25'de işlem öncesi piyasadaki hareketlerin ardından ikinci kez devre kesti.

05.08.2024 10:26  Güncelleme: 10:32
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Global borsalardaki gerileme Borsa İstanbul'a da sıçradı. BIST 100 endeksi güne -703,78 puan düşüşle 9769,69 puandan başlamıştı.

Borsa İstanbul saat 10.25 itibarıyla ikinci kez devre kesti. Eşleştirme işlemleri başladıktan sadece 9 saniye sonra devre kesici sistemi tetiklendi. BIST100 endeksi yüzde 7,7 düşerek 9733,35 puana geriledi.

BIST'ten yapılan açıklamada, "Saat 10:25:09 itibarıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi devreye girmiştir. Borsamız Pay Piyasasındaki tüm sıralarda, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı'nda işlemler geçici olarak durdurulmuştur" ifadeleri kullanıldı. 9 Ekim 2023'ten bu yana 5 dakikalık veriler bazında en büyük anlık düşüş yaşandı.

AÇILIR AÇILMAZ DEVRE KESMİŞTİ

BİST'ten yapılan açıklamada, "Saat 09:55:22 itibarıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi devreye girmiştir. Borsamız Pay Piyasasındaki tüm sıralarda, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı'nda işlemler geçici olarak durdurulmuştur." denildi.

Pay piyasasında saat 10.20'de tek fiyat emir toplama işlemleri başlayacak. Saat 10.25'te eşleştirme yapıldı. Eşleştirme işlemleri esnasında Borsa İstanbul ikinci kez devre kesti.

Küresel deprem piyasaları vurdu! Borsa İstanbul iki kez devre kesti

ENDEKSLERDE DÜŞÜŞ YAŞANDI

BIST30 endeksi yüzde 6,5 düşüşle güne 10.633,35 puandan,

BIST50 endeksi yüzde 6,61 düşüşle güne 8.629,18 puandan,

XBANK endeksi yüzde 7,79 düşüşle güne 13.377,73 puandan,

XUHIZ endeksi yüzde 6,74 düşüşle güne 9.409,21 puandan,

XUSIN endeksi yüzde 6,21 düşüşle güne 13.403,94 puandan,

XUTUM endeksi yüzde 6,48 düşüşle güne 11.201,78 puandan başladı.

KÜRESEL GELİŞMELER BORSA İSTANBUL'U VURDU

ABD'nin resesyona girebileceği endişeleri gibi küresel risk iştahını baskılayan gelişmeler, Orta Doğu'da artan gerilim ve jeopolitik risk ile yurt içinde faiz ve enflasyon konusundaki endişeler borsadaki düşüşü tetikledi. BIST 100 endeksi güne yüzde 6,7 düşüşle başladı ve endeks bazlı devre kesici devreye girdi. Banka hisselerindeki düşüş borsadaki gerilemenin başını çekti. Cuma günü de satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre günü yüzde 3,01 değer kaybederek 10.473,47 puandan tamamlamıştı.

DEVRE KESİCİ NEDİR?

Devre kesici, borsalarda ve finansal piyasalarda kullanılan bir mekanizmadır ve fiyatlardaki ani ve aşırı dalgalanmaları önlemek amacıyla devreye girer. Devre kesicinin amacı, piyasanın düzenli ve adil bir şekilde işlemesini sağlamak, panik satışlarını önlemek ve yatırımcıların daha sağlıklı kararlar alabilmesi için zaman kazandırmaktır. Devre kesicinin çalışmasında üç ana unsur bulunmaktadır.

Fiyat Limiti: Piyasada işlem gören bir enstrümanın fiyatı belirli bir yüzde oranında düşerse veya yükselirse devre kesici devreye girer. Bu oran, piyasa kurallarına bağlı olarak değişebilir.

İşlem Durdurma: Devre kesici devreye girdiğinde, ilgili enstrümanın işlemleri belirli bir süre durdurulur. Bu süre zarfında yatırımcılar piyasadaki durumunu değerlendirebilir ve yeni emirler girebilirler.

İşlem Devamı: Belirlenen süre sonunda işlemler yeniden başlar ve piyasa normal seyrine döner. Ancak, eğer fiyat hareketi devam ederse, devre kesici tekrar devreye girebilir.

Küresel deprem piyasaları vurdu! Borsa İstanbul iki kez devre kesti
Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Küresel deprem piyasaları vurdu! Borsa İstanbul iki kez devre kesti - Son Dakika

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